☀️越通社早安咖啡（2026.6.2）

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠。图自外交部

越通社河内—— 越共中央总书记、国家主席苏林6月1日圆满结束应邀对泰国进行正式访问，对新加坡进行国事访问，出席香格里拉对话会并发表主旨演讲，以及对菲律宾进行国事访问。访问结束后，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠就此访的成果接受了媒体的采访。 全文

6月1日，越南外交部副部长黎氏秋姮与荷兰王国外交部副部长马塞尔·德·芬克共同主持了第二次越荷外交部副部长级政治磋商。



·越通社驻布拉格记者报道，6月1日，在奥地利维也纳联合国总部举行的联合国预防犯罪和刑事司法委员会第35届会议（CCPCJ 35）期间，越南与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）联合举办了题为“从河内到全球参与：推动签署和批准《联合国打击网络犯罪公约》”的座谈会。



·越南驻马来西亚大使丁玉玲近日与马来西亚槟城州政府和槟城港举行工作会议，以促进地方间合作和企业对接。



·文化领域的数字化转型正在全面重塑包括博物馆在内的各类文化机构。从过去被固化为“枯燥、静态、完全依赖人工讲解”的刻板印象空间，如今越南的博物馆正借助数字化浪潮努力实现强劲转型。技术应用不仅是提升遗产管理与保护能力的紧迫解决方案，更是打破代际隔阂的关键所在，使民族历史能够触及当代公众，尤其是年轻一代的内心。

人工智能为优化运营、提升生产效率带来了巨大进步，但同时也被网络犯罪分子以前所未有的复杂手段加以利用。图自互联网

·越南政府副总理黎进珠刚签发第966/QĐ-TTg号决定，批准《推动越南东南部地区部分重点高校按亚洲先进大学标准发展的提案》。



·人工智能为优化运营、提升生产效率带来了巨大进步，但同时也被网络犯罪分子以前所未有的复杂手段加以利用。 全文



·广治省这片富有历史文化价值并丰富多样自然生态系统的土地，正迎来实现旅游业突破性发展的重大机遇。为唤醒潜在优势并彰显其吸引力，该省正采取多项长期解决方案，逐步将资源优势转化为增长动力，旨在朝着专业、优质和可持续的方向，将旅游业打造成为支柱经济产业。



·越南政府副总理黎进珠刚签发第966/QĐ-TTg号决定，批准《推动越南东南部地区部分重点高校按亚洲先进大学标准发展的提案》。该提案的目标是将胡志明市经济大学、胡志明市医药大学、越德大学以及胡志明市国家大学发展成为亚洲领先的高素质人力资源培训、科学研究、创新创意和技术转让中心。



·越共中央总书记、国家主席苏林对泰国、新加坡和菲律宾的访问之旅表明，越南正在确立其在东盟中更具建设性、更积极的引领与协调角色。这是马来西亚马雅大学（University of Malaya）战略安全分析专家柯林斯·钟（Collins Chong Yew Keat）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时所强调的内容。



·政府常务副总理范家足近日签署了政府总理关于规定亚太经合组织商务旅行卡签发与管理程序及权限的第28/2026/QĐ-TTg号决定。该决定对亚太经合组织商务旅行卡（简称“ABTC卡”）的签发对象，越南商务人员申请ABTC卡的程序及签发与管理权限，持ABTC卡外国商务人员的人事审查及暂住许可签发，以及各机关、组织、企业和个人在ABTC卡签发、管理和使用过程中的职责做出了具体规定。



·在清化省至金瓯省的南北高速公路东线上各服务区内，各投资商正抓紧推进充电桩系统建设，并陆续投入使用，旨在为车辆提供绿色燃料。（完）

