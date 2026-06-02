越南发布 APEC 商务旅行卡签发与管理全面新规

越通社河内——政府常务副总理范嘉足签署了政府总理关于规定亚太经合组织商务旅行卡签发与管理程序、手续及权限的第28/2026/QĐ-TTg号决定。该决定对亚太经合组织商务旅行卡（简称“ABTC卡”）的签发对象，越南商务人员申请ABTC卡的程序、手续及签发与管理权限，持ABTC卡外国商务人员的人事审查及暂住许可签发，以及各机关、组织、企业和个人在ABTC卡签发、管理和使用过程中的职责做出了具体规定。
亚太经合组织商务旅行卡是签发给商务人员的一种卡片，允许持卡人免办签证入境各亚太经合组织（APEC）成员经济体。
ABTC卡分为实体卡和电子卡两种形式，具有同等法律效力。ABTC卡的有效期自各APEC成员经济体系统批准之日起算不超过5年，且不超过护照有效期，不予延期。
持卡人可凭ABTC卡出入其卡面载明的APEC成员经济体。每次入境时，持卡人获各成员经济体依照其相关规定给予相应期限的暂住许可。
外国商务人员持ABTC卡入境，必须严格遵守越南关于外国人出入境及居留的相关法律规定。
本决定自2026年7月1日起施行，替代此前决定。（完）
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越南呼吁推动《联合国打击网络犯罪公约》早日生效
通社驻布拉格记者报道，6月1日，在奥地利维也纳联合国总部举行的联合国预防犯罪和刑事司法委员会第35届会议（CCPCJ 35）期间，越南与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）联合举办了题为“从河内到全球参与：推动签署和批准《联合国打击网络犯罪公约》（以下简称《公约》）”的座谈会。
第二次越荷外交部副部长级政治磋商在河内举行
6月1日，越南外交部副部长黎氏秋姮与荷兰王国外交部副部长马塞尔·德·芬克（Marcel de Vink）共同主持了第二次越荷外交部副部长级政治磋商。
☀️越通社早安咖啡（2026.6.2）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
马来西亚专家：越南为东盟和平、稳定与发展做出贡献
越共中央总书记、国家主席苏林对泰国、新加坡和菲律宾的访问之旅表明，越南正在确立其在东盟中更具建设性、更积极的引领与协调角色。这是马来西亚马雅大学（University of Malaya）战略安全分析专家柯林斯·钟（Collins Chong Yew Keat）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时所强调的内容。
越南外交部长黎怀忠：苏林总书记、国家主席泰新菲三国之旅取得圆满成功
越共中央总书记、国家主席苏林6月1日圆满结束应邀对泰国进行正式访问，对新加坡进行国事访问，出席香格里拉对话会并发表主旨演讲，以及对菲律宾进行国事访问。访问结束后，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠就此访的成果接受了媒体的采访。
越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃看望菲律宾特困儿童
越通社特派记者报道，在对菲律宾进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃6月1日走访慰问了阿西洛·德·圣维森特·德·保罗中心——马尼拉历史最悠久的慈善机构。此次访问恰逢6月1日国际儿童节，意义尤为特殊。
推动越中理论交流与干部培训工作创新
6月1日，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训在河内会见了中国驻越南大使何炜。
政府总理黎明兴：大力推进北部重点经济区保障性租赁住房发展
越南政府总理黎明兴6月1日在海防市与海防、广宁、北宁、宁平、兴安等省市领导就落实越共中央总书记、国家主席苏林关于在各地方发展保障性租赁住房的指导意见举行工作会议。
政府总理黎明兴：海防市应在增长模式创新和数字化转型中发挥引领作用
6月1日，由越共中央政治局委员、政府总理黎明兴为团长的中央政治局、中央书记处第四检查监督团召开会议，审议并通过了对海防市市委常委会第二期检查监督结果的报告草案。
越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问
越通社特派记者报道，6月1日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团离开马尼拉首都，圆满结束应菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）和夫人邀请从5月31日至6月1日对菲律宾共和国进行的国事访问。
☕️越通社新闻下午茶（2026.6.1）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
越共中央总书记、国家主席苏林：越菲经济合作应提升到新高度
越南财政部、越南驻菲律宾大使馆同菲律宾贸易工业部、菲律宾工商会及越南工商联合会于6月1日下午在马尼拉联合举办越菲企业论坛。越共中央总书记、国家主席苏林和菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯出席并发表指导讲话。
关于越南社会主义共和国与菲律宾共和国增强型战略伙伴关系的联合声明
越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人吴芳璃于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问期间，两国领导人发表了《关于越南与菲律宾增强型战略伙伴关系的联合声明》。
政府常务副总理范家足：特赦是迷途知返者重塑人生的契机
范家足在仪式上发表讲话时强调，特赦是一项人道主义政策，体现了越南民族宽容大度的优良传统，同时也是迷途知返者重塑人生的机会。
中国学者：苏林总书记、国家主席的主旨演讲基本上代表了东南亚大多数国家的看法
越共中央总书记、国家主席苏林,苏林,第23届香格里拉对话会,主旨演讲,香格里拉对话会,北京外国语大学东南亚研究中心主任,米良
越南与菲律宾将关系提升为增强型战略伙伴关系
据越通社特派记者报道，6月1日中午，越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式，并共同会见记者，通报会谈结果。
香格里拉对话会：肯定越南在地区和全球安全架构中的重要地位
从国际政治专家和学者的视角，越南外交部原副部长范光荣和胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝一致认为，这一活动不仅再次重申了党和国家独立、自主的对外路线，也体现了越南在当今世界格局深刻复杂变动的背景下塑造战略环境的思维。
越南在香格里拉对话会上的印记：坚定做动荡世界中和平建设者
越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲迅速成为关注焦点，给国际研究者留下深刻印象。
越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈
越通社特派记者报道，对菲律宾进行国事访问期间，6月1日，在首都马尼拉马拉卡南宫出席国事欢迎仪式后，越南国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）举行了会谈。
香格里拉对话会：越南传递积极主动外交与全面发展愿景的强烈信号
马来西亚东南亚历史与国防研究学者恩佐·沈鸿俊（Enzo Sim Hong Jun）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时表示，越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的重要演讲，传递出越南将积极主动外交与全面发展愿景紧密结合的强烈信号。