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推动越中理论交流与干部培训工作创新

6月1日，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训在河内会见了中国驻越南大使何炜。

胡志明国家政治学院院长段明训（右）在河内会见了中国驻越南大使何炜。图自越通社
胡志明国家政治学院院长段明训（右）在河内会见了中国驻越南大使何炜。图自越通社

越通社河内——6月1日，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训在河内会见了中国驻越南大使何炜。

双方深入讨论有效落实越共中央总书记、国家主席苏林不久前访华期间两国达成的重要共识的系列措施。

双方一致认为，今后应保持密切合作，将共识化为具体项目。两国合作将在理论研究与干部培训两大支柱上大力展开。

关于理论工作，双方强调需要协调共同研究，以进一步深化两国的理论基础。特别是，双方高度评价合作的重要性，并强调将进一步提升两党理论交流质量和创新交流形式，为两国专家深入开展实质性交流创造开放空间。

谈及干部培训工作时，段明训强调，双方合作方向是增进交流、互动，提升双方干部队伍的能力水平，从而满足两国在新形势下的发展要求。

胡志明国家政治学院希望扩大与中共中央党校及中国其他著名理论培训机构的合作机制。越方也关注在“红色地址”实地教育模式，以加强党性锻炼。与此同时，建议中方为越南干部开设关于城市治理、科技发展、人才引进、遗产经济发展等中国具有优势的领域的深度培训班。

何炜对胡志明国家政治学院提出的建议表示高度赞同，并强调，将努力发挥桥梁作用，建立学院与大使馆之间定期、密切的交流机制，逐步成立联合研究小组。中国大使馆也将积极推动学院与中国合作伙伴间的合作协议早日落到实处，为两国合作关系作出贡献。（完）

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越通社
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