时政

越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃看望菲律宾特困儿童

越通社特派记者报道，在对菲律宾进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃6月1日走访慰问了阿西洛·德·圣维森特·德·保罗中心——马尼拉历史最悠久的慈善机构。此次访问恰逢6月1日国际儿童节，意义尤为特殊。

越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃看望阿西洛中心。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃看望阿西洛中心。图自越通社

越通社河内 ——越通社特派记者报道，在对菲律宾进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃6月1日看望了阿西洛·德·圣维森特·德·保罗（Asilo de San Vicente de Paul）中心——马尼拉历史最悠久的慈善机构。此次访问恰逢6月1日国际儿童节，意义尤为特殊。

在阿西洛中心，吴芳璃夫人听取了关于中心历史、使命及各项活动的介绍，参观了传统陈列室、音乐室，并看望了正在中心接受照顾的儿童。

在这里，孩子们亲手将珠子串成手链，上面写着“吴芳璃”、“越南”和“菲律宾”字，并赠予这位来自越南的客人。

看到特困儿童灿烂的笑容和听到他们清澈的歌声，吴芳璃夫人深受感动。她表示，与菲律宾一样，越南将儿童视为所有发展政策的最高优先，涵盖从学前教育到医疗保健、从保护儿童免受暴力到为每个孩子提供学习、游玩并在关爱中成长的条件。

吴芳璃夫人高度评价阿西洛中心可持续且富有人文关怀的慈善理念与方式。该中心不仅为孩子们提供住所，还为他们提供教育及道德培养，帮助他们走向自立。

借此机会，吴芳璃夫人向中心赠送了一些食品、学习用品以及一份特别礼物：一幅由越南残疾儿童用布头拼贴而成的画作。

*当天早些时候，吴芳璃夫人与菲律宾总统夫人莉莎·阿拉内塔-马科斯一同参观了位于马尼拉大都会帕赛市国际商贸中心的“菲律宾创意”展览。

vnanet-potal-phu-nhan-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-tre-em-hoan-canh-dac-biet-tai-philippines-213720435-8799279.jpg
吴芳璃夫人与菲律宾总统夫人莉莎·阿拉内塔-马科斯参观“菲律宾创意”展览。图自越通社

该展览于2026年1月中旬开幕，主要目的是在菲律宾担任2026年东盟轮值主席国期间，向区域和世界展示菲律宾的创意精华。展区面积约8000平方米，汇聚了近200家企业的2000多件产品，涵盖室内设计、时装、化妆品、礼品及高级食品等多个领域。

吴芳璃夫人表示，越南也自豪地拥有丰富的工艺品宝库，如丝绸、陶瓷、漆器、民间画作，以及藤竹制品、木雕、铜铸等。她同时强调了女性在代代传承传统价值中的重要作用。

吴芳璃夫人认为，越南与菲律宾的民间艺术有许多相似之处，因为两者都孕育于与海洋和水稻文明密切相关的文化之中。基于这种相似性，她相信文化、艺术和人文交流正是连接人与人之间的牢固纽带，有助于培育越菲友谊。

吴芳璃夫人建议，越菲两国加强手工艺人之间的交流活动，共同举办展览，连接传统手工艺村，以相互学习和推广。两位夫人希望有机会再次相聚，共同分享、交流关于文化及促进两国人文交流的构想，为培育越菲友谊作出积极贡献。（完）

越通社
#越共中央总书记、国家主席苏林 #苏林夫人 #吴芳璃 #看望 #菲律宾特困儿童 #越南与菲律宾 菲律宾
关注 VietnamPlus

相关新闻

出席越南-菲律宾商务论坛的两国企业代表合影。越南化工集团供图

越南化工集团在菲律宾签署多项战略合作协议

在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾共和国进行国事访问期间，6月1日下午，越南化工集团（Vinachem）领导在首都马尼拉出席了越南-菲律宾商务论坛。在两国领导人的共同见证下，该集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录。

越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问

越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问

越通社特派记者报道，6月1日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团离开马尼拉首都，圆满结束应菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）和夫人邀请从5月31日至6月1日对菲律宾共和国进行的国事访问。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式。图自越通社

越南与菲律宾将关系提升为增强型战略伙伴关系

据越通社特派记者报道，6月1日中午，越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式，并共同会见记者，通报会谈结果。

越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲。图自越通社

香格里拉对话会：肯定越南在地区和全球安全架构中的重要地位

从国际政治专家和学者的视角，越南外交部原副部长范光荣和胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝一致认为，这一活动不仅再次重申了党和国家独立、自主的对外路线，也体现了越南在当今世界格局深刻复杂变动的背景下塑造战略环境的思维。

澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的卡尔·塞耶。图自越通社

澳大利亚学者：越南在关键时刻奉行主动的外交政策

“长期以来，越南的优势在于保持战略自主性的能力。越南已与联合国安全理事会所有五个常任理事国建立了全面战略伙伴关系。这是极少数国家能够取得的外交成就。特别是，同时与美国和中国建立全面战略伙伴关系或许是越南外交能力最明显的证据” 。

越共十四大于2026年1月19日至23日在河内举行，共有113家国内媒体的597名记者和技术人员参与报道。图自越通社

📝时评：越南的发展实践驳斥有关新闻自由的评估

在国际一体化和数字化转型的浪潮中，越南新闻媒体正逐步彰显其作为党、国家与人民之间重要信息桥梁的角色，生动地反应出社会生活的方方面面。实践中取得的成就正是越南为保障新闻自由权做出努力的证据，确保符合国家条件与发展要求。