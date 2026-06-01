越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃看望菲律宾特困儿童

越通社河内 ——越通社特派记者报道，在对菲律宾进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃6月1日看望了阿西洛·德·圣维森特·德·保罗（Asilo de San Vicente de Paul）中心——马尼拉历史最悠久的慈善机构。此次访问恰逢6月1日国际儿童节，意义尤为特殊。



在阿西洛中心，吴芳璃夫人听取了关于中心历史、使命及各项活动的介绍，参观了传统陈列室、音乐室，并看望了正在中心接受照顾的儿童。



在这里，孩子们亲手将珠子串成手链，上面写着“吴芳璃”、“越南”和“菲律宾”字，并赠予这位来自越南的客人。



看到特困儿童灿烂的笑容和听到他们清澈的歌声，吴芳璃夫人深受感动。她表示，与菲律宾一样，越南将儿童视为所有发展政策的最高优先，涵盖从学前教育到医疗保健、从保护儿童免受暴力到为每个孩子提供学习、游玩并在关爱中成长的条件。



吴芳璃夫人高度评价阿西洛中心可持续且富有人文关怀的慈善理念与方式。该中心不仅为孩子们提供住所，还为他们提供教育及道德培养，帮助他们走向自立。



借此机会，吴芳璃夫人向中心赠送了一些食品、学习用品以及一份特别礼物：一幅由越南残疾儿童用布头拼贴而成的画作。



*当天早些时候，吴芳璃夫人与菲律宾总统夫人莉莎·阿拉内塔-马科斯一同参观了位于马尼拉大都会帕赛市国际商贸中心的“菲律宾创意”展览。

吴芳璃夫人与菲律宾总统夫人莉莎·阿拉内塔-马科斯参观“菲律宾创意”展览。图自越通社

该展览于2026年1月中旬开幕，主要目的是在菲律宾担任2026年东盟轮值主席国期间，向区域和世界展示菲律宾的创意精华。展区面积约8000平方米，汇聚了近200家企业的2000多件产品，涵盖室内设计、时装、化妆品、礼品及高级食品等多个领域。



吴芳璃夫人表示，越南也自豪地拥有丰富的工艺品宝库，如丝绸、陶瓷、漆器、民间画作，以及藤竹制品、木雕、铜铸等。她同时强调了女性在代代传承传统价值中的重要作用。



吴芳璃夫人认为，越南与菲律宾的民间艺术有许多相似之处，因为两者都孕育于与海洋和水稻文明密切相关的文化之中。基于这种相似性，她相信文化、艺术和人文交流正是连接人与人之间的牢固纽带，有助于培育越菲友谊。



吴芳璃夫人建议，越菲两国加强手工艺人之间的交流活动，共同举办展览，连接传统手工艺村，以相互学习和推广。两位夫人希望有机会再次相聚，共同分享、交流关于文化及促进两国人文交流的构想，为培育越菲友谊作出积极贡献。（完）