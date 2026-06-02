时政

第二次越荷外交部副部长级政治磋商在河内举行

6月1日，越南外交部副部长黎氏秋姮与荷兰王国外交部副部长马塞尔·德·芬克（Marcel de Vink）共同主持了第二次越荷外交部副部长级政治磋商。

第二次越荷外交部副部长级政治磋商现场。图自外交部
第二次越荷外交部副部长级政治磋商现场。图自外交部

越通社河内——6月1日，越南外交部副部长黎氏秋姮与荷兰王国外交部副部长马塞尔·德·芬克（Marcel de Vink）共同主持了第二次越荷外交部副部长级政治磋商。

在开放、真诚的气氛中，双方相互通报了各自国家情况，并回顾了双边合作进程。两位副部长高兴地看到，自上次磋商以来，双方保持密切配合，在各方面取得了令人鼓舞的成果。

黎氏秋姮介绍了越南的战略目标，即力争到2030年成为拥有现代工业、中高收入的展中国家，到2045年成为高收入发达国家。为实现上述目标，越南在2026-2030年核心任务是在科技、创新和数字化转型的基础上保持高速、可持续增长。在此基础上，黎氏秋姮希望双方继续推动越荷行业战略伙伴关系和越荷全面伙伴关系走深走实。

黎氏秋姮建议，荷兰是越南在欧洲重要合作伙伴，双方大力推动贸易、投资合作。越南希望荷兰在可持续农业、适应气候变化、循环经济等领域继续是可信赖的伙伴，同时扩大在数字化转型、绿色转型、科技、创新等越南优先领域的合作。

黎氏秋姮建议，荷兰及欧盟其余成员国早日批准《越欧投资保护协定》，同时，支持欧盟委员会早日解除对越南渔业的IUU黄牌警告。

荷兰外交部副部长马塞尔·德·芬克高度评价越南经济社会发展成就，并强调，荷兰始终重视与越南的合作关系，对越南提出的高发展目标印象深刻，同时表示荷兰希望陪伴越南实现这些发展目标。

马塞尔·德·芬克对黎氏秋姮关于加强各级互访和对话、在多边事务中密切协调的建议表示赞同，并强调，荷兰将继续陪伴越南在绿色转型、数字化转型和循环经济发展进程，以及对双方扩大在科技、高科技、半导体工业、人工智能、高素质人力资源培训以及开展双方联合研究项目等方面的合作表示欢迎。

在国防安全、司法、文化-旅游和民间交流领域，双方一致同意继续推进现有合作机制，考虑各项新的合作协议，扩大能力建设、经验分享、专业培训等方面的合作；鼓励文化、旅游、民间交流、地方合作和企业促进。

关于共同关心的地区和国际问题，双方强调支持多边主义和自由贸易，在国际法和联合国宪章基础上以和平方式解决争端，同时肯定了维护符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的和平、稳定、安全、航行与飞越自由的重要性。（完）

越南执法力量代表迎接荷兰皇家海军“德鲁伊特”号（HNLMS De Ruyter）护卫舰指挥官和水手们。图片来源：越通社

荷兰皇家海军护卫舰访问海防港

5月29日下午，海防市人民委员会主席杜成忠会见了荷兰皇家海军“德鲁伊特”号（HNLMS De Ruyter）护卫舰并会见了该护卫舰指挥官和水手们。 ​

越通社
#CPTPP #NQ 59 #第二次越荷外交部副部长级政治磋商 #越南外交部副部长黎氏秋姮 #荷兰王国外交部副部长马塞尔·德·芬克 #越荷关系 荷兰 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

胡志明市人民委员会副主席裴明盛与荷兰驻胡志明市总领事拉伊莎·马尔托。图自越通社

胡志明市愿与荷兰伙伴推动合作关系行稳致远

胡志明市希望并愿意推动与荷兰各伙伴之间的友好合作关系不断走深走实，行稳致远，为越荷全面伙伴关系作出切实贡献。这是胡志明市人民委员会副主席裴明盛23日晚在胡志明市举行的荷兰王国国庆日（4月27日）与荷兰国王威廉-亚历山大生日（1967年4月27日—2026年4月27日）庆祝活动上所强调的内容。

荷兰皇家海军“特龙普”号护卫舰（HNLMS Tromp指挥、军官和水手抵达海防画庙（Chùa Vẽ）港。图自越通社

荷兰皇家海军护卫舰抵达海防：加深越荷全面伙伴关系

5月24日下午，荷兰皇家海军“特龙普”号护卫舰（HNLMS Tromp指挥、军官和水手抵达海防画庙（Chùa Vẽ）港，礼节性拜会海防市领导。荷兰驻越大使基斯·范巴尔（Kees van Baar）出席了荷兰皇家海军护卫舰特龙普号代表团的活动。

加强越南与芬兰各领域合作

加强越南与芬兰各领域合作

应越南国会主席王廷惠邀请，芬兰议会议长尤西·哈拉阿霍将于2024年3月24日至26日对越南进行正式访问。越南国会对外委员会副主任敦俊峰就此访意义及越荷两国关系接受了记者的采访。

更多

越南外交部法律与国际条约司副司长、越南代表团团长朱俊德在座谈会上发表讲话。图自越通社

越南呼吁推动《联合国打击网络犯罪公约》早日生效

通社驻布拉格记者报道，6月1日，在奥地利维也纳联合国总部举行的联合国预防犯罪和刑事司法委员会第35届会议（CCPCJ 35）期间，越南与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）联合举办了题为“从河内到全球参与：推动签署和批准《联合国打击网络犯罪公约》（以下简称《公约》）”的座谈会。

马来西亚马雅大学战略安全分析专家柯林斯·钟。图自越通社

马来西亚专家：越南为东盟和平、稳定与发展做出贡献

越共中央总书记、国家主席苏林对泰国、新加坡和菲律宾的访问之旅表明，越南正在确立其在东盟中更具建设性、更积极的引领与协调角色。这是马来西亚马雅大学（University of Malaya）战略安全分析专家柯林斯·钟（Collins Chong Yew Keat）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时所强调的内容。

越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问

越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问

越通社特派记者报道，6月1日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团离开马尼拉首都，圆满结束应菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）和夫人邀请从5月31日至6月1日对菲律宾共和国进行的国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式。图自越通社

越南与菲律宾将关系提升为增强型战略伙伴关系

据越通社特派记者报道，6月1日中午，越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式，并共同会见记者，通报会谈结果。

越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲。图自越通社

香格里拉对话会：肯定越南在地区和全球安全架构中的重要地位

从国际政治专家和学者的视角，越南外交部原副部长范光荣和胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝一致认为，这一活动不仅再次重申了党和国家独立、自主的对外路线，也体现了越南在当今世界格局深刻复杂变动的背景下塑造战略环境的思维。