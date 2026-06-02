第二次越荷外交部副部长级政治磋商在河内举行

越通社河内——6月1日，越南外交部副部长黎氏秋姮与荷兰王国外交部副部长马塞尔·德·芬克（Marcel de Vink）共同主持了第二次越荷外交部副部长级政治磋商。



在开放、真诚的气氛中，双方相互通报了各自国家情况，并回顾了双边合作进程。两位副部长高兴地看到，自上次磋商以来，双方保持密切配合，在各方面取得了令人鼓舞的成果。



黎氏秋姮介绍了越南的战略目标，即力争到2030年成为拥有现代工业、中高收入的展中国家，到2045年成为高收入发达国家。为实现上述目标，越南在2026-2030年核心任务是在科技、创新和数字化转型的基础上保持高速、可持续增长。在此基础上，黎氏秋姮希望双方继续推动越荷行业战略伙伴关系和越荷全面伙伴关系走深走实。



黎氏秋姮建议，荷兰是越南在欧洲重要合作伙伴，双方大力推动贸易、投资合作。越南希望荷兰在可持续农业、适应气候变化、循环经济等领域继续是可信赖的伙伴，同时扩大在数字化转型、绿色转型、科技、创新等越南优先领域的合作。



黎氏秋姮建议，荷兰及欧盟其余成员国早日批准《越欧投资保护协定》，同时，支持欧盟委员会早日解除对越南渔业的IUU黄牌警告。



荷兰外交部副部长马塞尔·德·芬克高度评价越南经济社会发展成就，并强调，荷兰始终重视与越南的合作关系，对越南提出的高发展目标印象深刻，同时表示荷兰希望陪伴越南实现这些发展目标。



马塞尔·德·芬克对黎氏秋姮关于加强各级互访和对话、在多边事务中密切协调的建议表示赞同，并强调，荷兰将继续陪伴越南在绿色转型、数字化转型和循环经济发展进程，以及对双方扩大在科技、高科技、半导体工业、人工智能、高素质人力资源培训以及开展双方联合研究项目等方面的合作表示欢迎。



在国防安全、司法、文化-旅游和民间交流领域，双方一致同意继续推进现有合作机制，考虑各项新的合作协议，扩大能力建设、经验分享、专业培训等方面的合作；鼓励文化、旅游、民间交流、地方合作和企业促进。



关于共同关心的地区和国际问题，双方强调支持多边主义和自由贸易，在国际法和联合国宪章基础上以和平方式解决争端，同时肯定了维护符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的和平、稳定、安全、航行与飞越自由的重要性。（完）

越通社