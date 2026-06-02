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马来西亚专家：越南为东盟和平、稳定与发展做出贡献

越共中央总书记、国家主席苏林对泰国、新加坡和菲律宾的访问之旅表明，越南正在确立其在东盟中更具建设性、更积极的引领与协调角色。这是马来西亚马雅大学（University of Malaya）战略安全分析专家柯林斯·钟（Collins Chong Yew Keat）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时所强调的内容。

马来西亚马雅大学战略安全分析专家柯林斯·钟。图自越通社
马来西亚马雅大学战略安全分析专家柯林斯·钟。图自越通社

越通社吉隆坡——越共中央总书记、国家主席苏林对泰国、新加坡和菲律宾的访问之旅表明，越南正在确立其在东盟中更具建设性、更积极的引领与协调角色。这是马来西亚马雅大学（University of Malaya）战略安全分析专家柯林斯·钟（Collins Chong Yew Keat）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时所强调的内容。

柯林斯·钟专家表示，苏林总书记、国家主席对泰国的正式访问恰逢越泰建交50周年，也是在两国关系于2025年提升为全面战略伙伴关系之后进行的。作为东盟两大经济体，此访在企业层面注入了具体动力。越泰企业论坛吸引了来自两国的近700家企业参加。因此，此访的突出成果不仅在于协议的数量，更在于传递出的战略信息：越泰两国正致力于构建一个更具包容性的东盟经济空间，深化在旅游、物流、粮食安全、能源、绿色增长和私营投资等领域的互联互通。

关于对新加坡的访问，柯林斯·钟认为，苏林总书记、国家主席在第23届香格里拉对话会（Shangri-La Dialogue）上发表的主旨演讲引发了国际社会的广泛关注。此访在越南与新加坡于2025年3月将关系提升为全面战略伙伴关系的背景下进行。双方签署了在技术、供应链恢复力、教育、司法合作、公共管理及政治关系等领域的合作文件。这位专家认为，这表明新加坡不仅是越南的投资来源国，而且正在成为越南下一发展阶段在数字治理、先进制造、金融、清洁能源、创新生态系统和供应链升级等领域的典范与伙伴。

在香格里拉对话会上，柯林斯·钟认为苏林总书记、国家主席传递的信息更为广泛。他指出了当前同时发生且相互交织的三重危机：国际秩序危机、发展模式危机和战略信任危机。越南党和国家最高领导人同时呼吁加强国际法治、推动包容性发展并开展对话。马来西亚专家认为，这些信息有助于提升越南的国际话语权和外交地位。

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苏林总书记、国家主席在第23届香格里拉对话会（Shangri-La Dialogue）上发表的主旨演讲引发了国际社会的广泛关注。图自越通社


该分析家指出，对菲律宾进行的国事访问是在安全合作方面取得最显著成果的一站。借此机会，两国领导人发表了关于建立越菲增强型战略伙伴关系（Enhanced Strategic Partnership）的联合声明。这位分析家强调，这是一个具有重要意义的进展，因为越南目前是菲律宾在东盟内唯一的战略伙伴。由于两国均为东海沿岸国家，此访进一步巩固了正在构建的海上安全合作基础。此外，此访还明确体现了越南对与菲律宾关系的高度重视。越南不仅将其视为双边伙伴，更将其视为东盟海上安全与合作架构中的重要一环。

总结来看，柯林斯·钟认为，苏林总书记、国家主席对泰国、新加坡和菲律宾的访问，从多维度促进了东盟的和平、稳定与发展。这些访问为越南与东盟伙伴在绿色增长、农业、能源、旅游、技术、创新、金融和供应链对接等领域的经济合作开辟了众多机遇，有望构建更加多样化的东盟增长架构。

此外，包括越南和菲律宾在内的东海沿岸国家加强合作，被评为有助于促进对话、建立信任并扩大务实海上合作活动。

最后，柯林斯·钟专家认为，在东盟面临诸多地缘政治、安全和经济挑战的背景下，苏林总书记、国家主席对泰国、新加坡和菲律宾的访问，对加强地区合作与互联互通具有重要意义。他表示，此访传递的信息是：越南愿意继续发挥积极、负责任和建设性的作用，为东盟的和平、稳定与发展做出贡献。（完）





越通社
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