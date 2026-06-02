经济

越南铁路总公司与中国广州地铁集团签署战略合作协议

到2035年，河内将新增7条城市轨道交通线路，总长度约397.8公里，届时将满足公共客运市场35%至40%的运力需求。2035年后，还将继续建设5条新线路，并延伸现有4条线路。

越南铁路总公司与中国广州地铁集团战略合作协议签署仪式。图自《新河内报》
越南铁路总公司与中国广州地铁集团战略合作协议签署仪式。图自《新河内报》

越通社河内——6月1日，越南铁路总公司（VNR）与中国广州地铁集团有限公司在河内签署战略合作协议，双方将在电气化铁路、城市轨道交通运营管理开发及人才培养等领域加强合作。

这是落实越共中央总书记、国家主席苏林于4月14日至17日对中国进行国事访问期间两国高层所达成战略方向的具体举措。 邓士孟在签约仪式上表示，当前越南铁路正重点推进两项战略任务：一是确保现有国家铁路网络安全高效运营；二是为未来参与新建铁路、城市轨道交通和高铁项目建设做好准备，并在国家授权后承担新铁路干线和高铁运营管理任务，同时推动铁路产业现代化发展，提升自主化能力。

越南铁路总公司董事会主席邓士孟介绍了越南河内和胡志明市的城市轨道交通规划。到2035年，河内将新增7条城市轨道交通线路，总长度约397.8公里，届时将满足公共客运市场35%至40%的运力需求。2035年后，还将继续建设5条新线路，并延伸现有4条线路。

到2035年，胡志明市计划建成运营6条城市轨道交通线路，总里程约183公里，承担30%至40%的公共交通客运量。2035年后，还将新建4条线路，并延伸5条既有线路，总长度约327公里。

目前，越南铁路总公司与广州地铁联合体正在竞标越南富国岛轻轨运营服务项目，并计划进一步参与保邦—盖梅铁路等其他项目以及轨道交通人才培养和技术培训等。

邓士孟希望广州地铁集团分享其在城际铁路管理与运营方面的经验，并提供相应的技术援助。他还提议双方就越南标准轨电气化铁路（最高设计时速达200公里）的管理与运营工作开展经验分享与技术交流，具体涵盖项目运营管理、公共交通导向型开发（TOD）以及智慧铁路系统建设等领域。

广州市副市长高度认可越南铁路总公司在越南铁路基础设施建设中的战略作用，并对越方提出的合作建议表示赞同。他建议双方尽快组建联合体共同推进相关铁路项目落地实施，此举将有助于实现越南建设总规模约7000公里的国家铁路网现代化目标。（完）

守添－隆城铁路效果图。图自越通社

守添－隆城铁路力争于7月2日前开工

胡志明市各相关厅局及单位正主动推进各项工作，确保各项条件达标，力争在7月2日前正式开工建设守添－隆城铁路项目，庆祝胡志明市正式以胡志明主席的名字命名50周年。

越通社
#越南 #铁路总公司 #中国 #广州 #地铁集团 #战略合作协议 河内市
关注 VietnamPlus

融入国际

国有经济

相关新闻

守添－隆城铁路效果图。图自越通社

守添－隆城铁路力争于7月2日前开工

胡志明市各相关厅局及单位正主动推进各项工作，确保各项条件达标，力争在7月2日前正式开工建设守添－隆城铁路项目，庆祝胡志明市正式以胡志明主席的名字命名50周年。

更多

越南榴莲准备开拓拥有超过14亿人口的印度市场 图自越通社

越南榴莲打开更多新大门

预计在2026年7月，越南榴莲将正式进入印度市场。与此同时，美国、日本、韩国、澳大利亚等重要市场也增加了进口，为这个数十亿美元的产业“杨帆远航“”开辟了诸多新机遇。

Mektec Manufacturing（越南）有限责任公司（日本独资）在兴安省美豪坊升龙二号工业园区的工厂内。图自越通社

推动新时期外资企业与内资企业联动

尽管外资企业对经济增长和出口贡献巨大，但外资企业与内资企业之间的联动仍然松散。加强外资与内资企业的联系被视为2026-2030年阶段的迫切要求，有助于越南提升竞争力并深度参与全球价值链。

出席越南-菲律宾商务论坛的两国企业代表合影。越南化工集团供图

越南化工集团在菲律宾签署多项战略合作协议

在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾共和国进行国事访问期间，6月1日下午，越南化工集团（Vinachem）领导在首都马尼拉出席了越南-菲律宾商务论坛。在两国领导人的共同见证下，该集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录。

第五届越南国际奶业及乳制品展览会。图自越通社

越南乳业在内地市场迎来巨大增长空间

为了在新阶段实现强劲转型，越南乳业提出了核心任务，即构建现代且可持续的加工业。通过同步提升奶牛种群规模、优化原料鲜奶产量以及提高成品中的科技含量，《战略》致力实现双重目标，即全面满足国内消费者日益增长的需求，同时逐步提升竞争力，在国际市场上确立自身地位。

客户在庆和省芽庄商场体验虚拟现实技术。图自越通社

5月份越南科技部例行新闻发布：数字经济规模突破720亿美元

2026年 5月份越南科技部例行新闻发布会于6月1日上午在河内举行。据发布会上公布的信息，2026年第一季度高新技术产品出口占比达50.76%。值得注意的是，根据StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》，越南首次跻身全球创业生态系统50强，排名较去年上升5位，位列全球第50名，创下有史以来最高排名。

附图。图自越通社

越南前5个月农林水产品出口增幅超9%

越南农业与环境部称，2026年前5个月，农林水产品出口继续保持积极增长势头。出口总额预计达306.9亿美元，同比增长9.2%；进口达222.8亿美元，增长12.6%，行业贸易顺差84.1亿美元，增长1.1%。

活动现场。图自越通社

越南与意大利北部企业界对接的机遇

在5月28日至29日两天内，越南驻意大利大使馆参加在意大利北部工业与创新中心都灵市举行的都灵-东盟计划活动，同时在意大利配套产业与发明之都皮亚内扎市举办了越南-意大利技术对接座谈会，为越南与皮埃蒙特大区企业界之间的对接开辟机遇。

非现金支付笔数增长近38%。图自Vietnam+

推动智能支付

经过多年实施“无现金日”活动后，越南已进入新的发展阶段，目标是建设一个全面、安全、可持续的数字金融生态系统。 “无现金日”升级为“2026数字金融日”，不仅有助于推动智能支付、扩大居民和企业获取金融服务的机会，还将促进现代消费和胡志明市数字贸易的发展。

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油。图自越通社

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油

从今日（6月1日）起，E10生物汽油正式在全国范围内取代RON 95汽油。市场上仅保留两种生物汽油产品，即E10汽油和E5 RON 92汽油。根据第50号通知，自6月1日起，符合国家技术标准的无铅汽油必须按规定调配成E10生物汽油，供全国汽油发动机使用，以取代RON 95汽油。与此同时，E5 RON 92汽油将继续生产和供应，直至2030年底。

菲律宾是越南大米的主要进口市场。图自越通社

越南与菲律宾关系前景广阔

特雷莎·拉扎罗表示，菲律宾与越南拥有强劲、富有活力并日益密切的伙伴关系。两国关系的重要里程碑是2015年双边关系提升为战略伙伴关系。

河内市将与各家新加坡集团实现“双赢”合作

河内市将与各家新加坡集团实现“双赢”合作

值此陪同越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对新加坡进行国事访问期间，5月29日，越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜在新加坡会见了新加坡丰树集团（Mapletree）、凯德集团（CapitaLand）和吉宝集团（Keppel）等的领导代表。

各位代表出席农业南南合作工作组正式成立。图片来源：越通社

农业南南合作工作组正式成立

越南农业与环境部举行“推动越南－非洲农业合作发展会议”暨“农业南南合作工作组”亮相仪式。是具有特别重要意义的经济活动，体现了越南积极落实党的对外路线和国家国际一体化政策的坚定政治决心。