越南铁路总公司与中国广州地铁集团签署战略合作协议

越通社河内——6月1日，越南铁路总公司（VNR）与中国广州地铁集团有限公司在河内签署战略合作协议，双方将在电气化铁路、城市轨道交通运营管理开发及人才培养等领域加强合作。



这是落实越共中央总书记、国家主席苏林于4月14日至17日对中国进行国事访问期间两国高层所达成战略方向的具体举措。 邓士孟在签约仪式上表示，当前越南铁路正重点推进两项战略任务：一是确保现有国家铁路网络安全高效运营；二是为未来参与新建铁路、城市轨道交通和高铁项目建设做好准备，并在国家授权后承担新铁路干线和高铁运营管理任务，同时推动铁路产业现代化发展，提升自主化能力。



越南铁路总公司董事会主席邓士孟介绍了越南河内和胡志明市的城市轨道交通规划。到2035年，河内将新增7条城市轨道交通线路，总长度约397.8公里，届时将满足公共客运市场35%至40%的运力需求。2035年后，还将继续建设5条新线路，并延伸现有4条线路。



到2035年，胡志明市计划建成运营6条城市轨道交通线路，总里程约183公里，承担30%至40%的公共交通客运量。2035年后，还将新建4条线路，并延伸5条既有线路，总长度约327公里。



目前，越南铁路总公司与广州地铁联合体正在竞标越南富国岛轻轨运营服务项目，并计划进一步参与保邦—盖梅铁路等其他项目以及轨道交通人才培养和技术培训等。



邓士孟希望广州地铁集团分享其在城际铁路管理与运营方面的经验，并提供相应的技术援助。他还提议双方就越南标准轨电气化铁路（最高设计时速达200公里）的管理与运营工作开展经验分享与技术交流，具体涵盖项目运营管理、公共交通导向型开发（TOD）以及智慧铁路系统建设等领域。



广州市副市长高度认可越南铁路总公司在越南铁路基础设施建设中的战略作用，并对越方提出的合作建议表示赞同。他建议双方尽快组建联合体共同推进相关铁路项目落地实施，此举将有助于实现越南建设总规模约7000公里的国家铁路网现代化目标。（完）





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