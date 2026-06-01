经济

隆城机场项目“大干180天”冲刺活动正式启动

6月1日，越南航空港总公司（ACV）举行了隆城国际航空港项目（隆城机场）“大干180天”冲刺活动启动仪式。

截至目前，隆成国际航空港项目完成总工程量的76%。图自越通社
截至目前，隆成国际航空港项目完成总工程量的76%。图自越通社

越通社河内——6月1日，越南航空港总公司（ACV）举行了隆城国际航空港项目（隆城机场）“大干180天”冲刺活动启动仪式。

各承包商单位承诺，在未来180天内，将最大限度动用各方面资源，整个工地昼夜施工，持续实行'三班四倒'施工模式，确保所有子项按期完成。

隆城机场项目管理委员会主任武范元安在启动仪式上发言时表示，截至目前，项目完成总工程量的76%。其中，1号跑道及停机坪已完工。 目前，项目中许多重点子项完成率很高，其中航站楼区域停机坪完成率超过88%、供油系统完成率超过92%、连接交通线完成近90%。而隆城机场最重要的子项——航站楼，其主体结构已完成，正处于完善和设备安装阶段。

特别是，项目工程结算问题得到解决后，在最近的报告期内，隆城机场各标段的建筑安装价值增加了近3.76%，资金到位率较前一周提高1.44%。

越南航空港总公司代总经理阮德雄表示，2026年内隆城机场建成并投入运营对航空业以及国家经济的发展具有特别重要的意义。目前，项目已完成多项关键子项，正进入冲刺阶段。这是一个非常重要的阶段，要求所有相关单位具备极高的准确性、同步性、责任感和决心。

接下来，各承包商需要最大限度地调动人力、设备、物资和资金，相关单位加强协调，及时解决出现的难点，推动整个工地加速施工，确保根据政府指示于2026年底完成项目。

阮德雄补充说，ACV计划分三个阶段在隆城机场进行设施和设备的试运行部署，分别为今年9月、10月和11月。试运行阶段结束后，隆城机场将于12月正式投入运营。（完）

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越通社
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