越南南北高速公路将密集布局绿色能源补给站

越通社河内——在清化省至金瓯省的南北高速公路东线上各服务区内，各投资商正抓紧推进充电桩系统建设，并陆续投入使用，旨在为车辆提供绿色燃料。



据越南公路局最新更新数据，越南油气集团（Petrolimex）共投资建设了9个服务区，目前双向均已投入使用各10台充电桩，每台充电桩配置2路充电接口（或2把充电枪），相当于双向各可提供20个充电车位。



春谦集团（Xuan Khiem）投资建设了2个服务区，目前已完成双向各3台充电桩的安装，相当于各可提供6个充电车位。



周城TTC公司（Chau Thanh TTC）投资建设了1个服务区，双向共设有13台充电桩。其中，右线服务区可提供14个充电车位；左线服务区可提供12个充电车位。



目前，各投资商已计划在各服务区增设更多充电桩，并制定了扩建多标准充电系统的路线图，以满足客户的多样化需求。



据越南公路局称，尽管各服务区均设计有充电站系统，但关于服务区内充电桩的数量、功率以及绿色能源供应等方面，目前尚未出台统一规定。



为此，越南公路局建议建设部制定服务区充电系统的相关标准或技术规范，以确保今后各服务区在充电站基础设施建设与管理、以及绿色燃料供应方面的统一性。



此外，道路局还建议建设部制定绿色服务区评价标准及服务区绿色转型路线图，旨在确保未来一段时期内，各服务区在充电桩基础设施建设、管理及绿色燃料供应等方面实现规范统一。（完）





越通社