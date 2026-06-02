越马推动地方合作走深走实

越通社吉隆坡——越南驻马来西亚大使丁玉灵近日分别与马来西亚槟城州政府和槟城港举行工作会谈，旨在推动两国地方合作并加强企业对接。



据越通社驻马来西亚记者报道，在与马来西亚槟城州首席部长曹观友（Chow Kon Yeow）举行工作会谈中，丁玉灵分享了越南近期经济社会发展成就，并强调，越南继续保持政治稳定，推动体制改革，改善营商投资环境，发展战略基础设施并深度融入国际。在新发展阶段，越南确定科技、创新、数字化转型、绿色经济、能源转型和高质量人力资源发展是提升国家竞争力的重要动力。



丁玉灵认为，在越马关系良好发展，特别是两国关系提升为全面战略伙伴关系的基础上，两国地方合作需要进一步加强，成为双边关系中切实的支柱。丁玉灵说，越马在发展方向方面有许多相似之处，都在东盟框架内面向数字经济、绿色经济、可持续能源、高科技工业和包容性发展。



推动马来西亚槟城州与越南嘉莱省联系，旨在建立地方合作关系，并逐步在未来缔结友好地方关系的提议是此次工作交谈的亮点。丁玉灵表示，两个地方的对接将为双方带来切实的合作机遇。槟城可以分享关于吸引高科技投资、工业园区开发、技术人力资源培训、建设供应链和现代城市治理等方面的经验。与此同时，嘉莱可成为槟城拓展越南市场的重要门户，不仅限于工业和技术领域，还包括高科技农业、旅游、物流、海港和文化交流。



在FPT集团代表参与下，丁玉灵大使与槟城州首席部长举行工作会谈中提到了将嘉莱省发展成为越南新的“技术谷”的定向。他认为，FPT可以发挥桥梁作用，连接越南的技术生态系统与槟城的合作伙伴，从而推动双方企业、研究院、大学和地方政府之间的具体合作项目。



值此机会，丁玉灵也对槟城州政府关心、支持并为在槟城生活、学习和工作的越南人社群创造便利条件表示感谢。



槟城州首席部长曹观友对丁玉灵关于推动槟城与嘉莱合作的的意见和建议表示赞成。曹观友认为，两地对接空间广阔，特别是在高科技、物流、贸易、旅游、教育和民间交流等领域。他强调，槟城将考虑进一步加强双方交流的具体步骤，包括组织互访活动，以连接两地政府、企业和相关机构，从而为今后建立地方合作关系奠定基础。



同一天，丁玉灵一行与槟城港领导举行了工作会议。他表示，嘉莱拥有归仁港以及国道、铁路、机场、高速公路和东西向交通走廊等优势条件，因此物流合作有望成为槟城与嘉莱开展合作的重要领域。



丁玉灵对槟城的工作访问有助于推动越马在地方层面的务实合作，同时为槟城与嘉莱在技术、物流、海洋经济、旅游和民间交流等领域开辟了新的对接方向。在越马全面战略伙伴关系的基础上，推动两地建立友好合作关系有望为双边合作注入新动力，为两国人民和企业带来切实利益。（完）

越通社