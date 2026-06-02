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越南电子竞技创历史：主场勇夺东南亚《Free Fire》冠军

越南战队Secret WAG在2026年《Free Fire》世界系列赛东南亚赛区春季总决赛中力克群雄，不仅为越南首次在本土捧起东南亚冠军奖杯，也标志着越南电子竞技在国际舞台上迈出了具有里程碑意义的一步。

越南战队Secret WAG在2026年《Free Fire》世界系列赛东南亚赛区春季总决赛中力克群雄，捧起东南亚冠军奖杯 主办方供图
越南战队Secret WAG在2026年《Free Fire》世界系列赛东南亚赛区春季总决赛中力克群雄，捧起东南亚冠军奖杯 主办方供图

越通社河内——越南战队Secret WAG在2026年《Free Fire》世界系列赛东南亚赛区春季总决赛中力克群雄，不仅为越南首次在本土捧起东南亚冠军奖杯，也标志着越南电子竞技在国际舞台上迈出了具有里程碑意义的一步。

本次赛事于4月24日开赛，历时一个多月，共有18支东南亚顶尖战队参与角逐。最终，12支表现最为出色的队伍晋级于5月30日至31日在胡志明市第七军区体育馆举行的总决赛。在数千名主场观众的热情助威下，Secret WAG发挥出色，成功夺得FFWS SEA 2026 Spring冠军，并收获约26亿越盾的奖金。

这是越南《Free Fire》电竞历史上首次由东道主战队在本土登顶该区域赛事。这一成就也折射出越南电竞近年来的快速崛起——从曾经被视为“黑马”，逐步成长为各大赛事冠军的有力争夺者。

本届总决赛采用“冠军冲刺”赛制，设90分为触发门槛。该赛制要求队伍不仅要积累足够积分，更必须在关键时刻赢得比赛才能最终夺冠，竞争异常激烈且充满悬念。

尽管在积分赛阶段未能获得额外加分，但Secret WAG在决赛日展现出冠军级别的实力。首局稳步取分后，越南战队在第三局成功拿下“Booyah”（胜利），并从此全面掌控比赛节奏。凭借出色的战术部署、团队协作和临场应变能力，Secret WAG连续打出令人惊叹的表现。

令业内和观众最为惊讶的是，Secret WAG仅用6局比赛便取得4次“Booyah”，成为历史上首支在冠军冲刺总决赛中如此迅速锁定冠军的战队。多次关键时刻，战队凭借精准的战术决策牢牢把握机会，以极具说服力的方式终结了冠军悬念。

当Secret WAG队员在主场观众的欢呼声中高举冠军奖杯时，这不仅意味着一个区域冠军的诞生，更成为越南电竞快速发展的有力见证。近年来，越南电竞凭借在国际赛事中的优异表现，正逐步在世界电竞版图上占据一席之地。

过去几年，越南战队在多个电竞项目中不断取得突破。此次FFWS SEA 2026 Spring冠军的诞生，进一步延续了这一成功势头，表明越南不仅是一个拥有庞大玩家群体的市场，更已成为具备世界级竞争力的电竞强国。

春季赛结束后，东南亚赛区排名前八的队伍以及2025年电竞世界杯冠军EVOS Divine，将共同代表东南亚出征2026年电竞世界杯。凭借当前巅峰状态，Secret WAG被寄予厚望，有望继续为越南电竞争光，在世界舞台上冲击新的高度。

东南亚冠军不仅是对Secret WAG辛勤付出的最好回报，也为越南电竞的未来释放出积极信号，彰显越南选手在与地区及世界电竞强国同场竞技中不断增强的实力与竞争力。（完）

越通社
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