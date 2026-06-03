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美国提供逾45万美元资助 助力越南开展战后失踪人员搜寻工作

6月1日下午，美国-东盟商业理事会在河内宣布，将提供一项价值逾45万美元的资助，用于支持越南加强战后失踪人员的搜寻与身份确认工作。

6月1日，美国-东盟商业协会（USABCI）高级代表团会见了越南友好组织联合会（VUFO）所属越美协会、越南橙剂/二恶英受害者协会以及越南烈士家属扶助协会的代表。图自《人民军队报》
6月1日，美国-东盟商业协会（USABCI）高级代表团会见了越南友好组织联合会（VUFO）所属越美协会、越南橙剂/二恶英受害者协会以及越南烈士家属扶助协会的代表。图自《人民军队报》

越通社河内——6月1日下午，美国-东盟商业理事会在河内宣布，将提供一项价值逾45万美元的资助，用于支持越南加强战后失踪人员的搜寻与身份确认工作。

这是美国政府开展的“寻找战争中失踪越南部队的倡议”（VWAI）框架下一系列人道主义活动中的一大亮点。

该项资助不仅有助于利用现代技术加速战后牺牲人员的搜寻与鉴别进程，更体现了美越两国在战后重建、加强民间交流以及巩固美越全面战略伙伴关系根基方面的共同努力。

值此之际，美国-东盟商业理事会高级代表团及多家美国企业代表于6月1日至4日对越南进行工作访问。根据工作计划，代表团预计将在直接开展失踪人员搜寻与鉴别工作的相关单位进行实地考察。

美国-东盟商业理事会主席兼总经理玛格丽特·汉森-缪斯（Margaret Hanson-Muse）表示，资助搜寻失踪人员等人道主义活动，是双方为建立信任、促进美越合作关系所作长期承诺的自然延续。

她认为，私营部门能够充分发挥技术优势、物流能力和创新资源，为两国政府推进战后和解、弥合战争创伤的努力提供有力支持和积极补充。该倡议充分表明，政府、企业和社会组织通过加强协作，能够共同应对战争遗留问题，为深化双方关系、推动长期友好合作奠定更加坚实的基础。

长期以来， 战后重建合作一直被视为美越关系的重要支柱之一。多年来取得的成果为建立信任、促进和解进程以及扩大两国在诸多领域的合作做出了重要贡献。

因此，此次逾45万美元的资助不仅具有技术和资金支持意义，更长远的意义在于，这是美越两国在抚平战争创伤、共谋未来与可持续发展进程中，双边合作日益走深走实的有力见证。（完）

越通社
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