潘文江大将会见日本防卫省统合幕僚长内仓弘明

越通社河内——6月2日，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了于5月31日至6月3日对越南进行正式访问的日本防卫省统合幕僚长内仓弘明（Uchikura Hiroaki）大将。双方一致同意继续深化防务合作，推动越日全面战略伙伴关系不断向前发展。



潘文江高度评价双方代表团此前会谈取得的成果，并表示相信内仓弘明此访将有助于进一步增进两国国防部、越南人民军与日本自卫队之间的友谊、合作、互信与相互了解。



潘文江强调，越南始终重视同日本发展“致力于亚洲及世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”。自1973年9月建交以来，越日关系始终得到两国高层领导人的高度重视和积极推动。日本是越南重要的经济合作伙伴，在官方发展援助、劳务合作等领域位居前列，同时也是越南第三大投资来源国和第四大贸易伙伴，两国民间交流不断深入发展。



随着越日关系持续深化，两国防务合作也不断拓展并取得务实成效。日本是少数与越南保持完整防务合作机制的伙伴之一，涵盖副部长级防务政策对话以及海军、陆军、空军参谋磋商机制。



潘文江高度评价日本在人才培训、国防工业、技术转让以及战后遗留问题处理等领域向越南提供的支持，希望双方继续密切配合，落实已达成的合作共识，使防务合作成为两国关系的重要支柱。他表示，越南国防部将继续为双方合作项目顺利实施创造有利条件，重点推进防务对话与磋商机制建设、签署合作文件、加强军兵种交流、国防工业合作、人才培养以及军事医学、网络安全、联合国维和行动和战后遗留问题处理等领域合作，同时在多边框架下相互支持，特别是在东盟防长扩大会框架内加强协调与合作。



潘文江希望日本继续向越南国防部提供奖学金，并扩大培训领域，增加理工科和高科技专业本科及研究生培养名额。借此机会，潘文江邀请日本国防省、自卫队领导人及国防工业企业代表出席将于2026年12月举行的第三届越南国际防务展。



内仓弘明表示，日本始终重视并积极推动基于全面战略伙伴关系框架下的对越合作。未来，双方应继续加强高层交往、人员交流、教育培训、网络安全和军事医学等领域合作，推动双边防务关系取得新进展。（完）



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