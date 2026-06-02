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越南政府副总理胡国勇：为形成尊重知识产权的文化作出贡献

6月2日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开线上与线下相结合会议，总结政府总理2026年5月5日签发的关于集中指导采取坚决措施打击、阻止和处理知识产权侵权行为的第38/CĐ-TTg号通知的落实情况。各地方领导通过视频出席会议。

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越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开线上与线下相结合会议。图自越通社

越通社河内——6月2日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开线上与线下相结合会议，总结政府总理2026年5月5日签发的关于集中指导采取坚决措施打击、阻止和处理知识产权侵权行为的第38/CĐ-TTg号通知的落实情况。各地方领导通过视频出席会议。

主动发现、打击、阻止和处理

越南科技部副部长黄明在会议上报告称，在过去近一个月里，各部委、地方已坚决、同步地落实第38/CĐ-TTg号通知，并取得了实质性和显著的成果。从2026年5月7日至30日，各职能部门共发现约2036起违规事件，较2025年5月大幅增加。

其结果是，各部委、地方已完成并超额完成了比2025年5月处理案件数量至少增加20%的要求。从全国来看，被行政处理的案件数量是2025年平均一个月案件数量的3.93倍。被处理的侵犯商标权案件占全部行政处理案件总数的98%以上，其中大部分是国外知名商标。

各职能部门已对44起涉及知识产权侵权行为的案件提起刑事诉讼，超过了2025年全年的起诉总数，其中7起涉及侵犯著作权及相关权。

在取得成果的同时，知识产权侵权和非法使用知识产权的行为仍在继续复杂演变，在传统贸易和电子商务中的手法和伎俩日益狡猾。

建议加重处理制裁

在会议上，各部委代表一致认为，过去三周多落实第38/CĐ-TTg号通知取得了实质性成果，使打击和处理知识产权侵权行为的工作发生了显著转变；同时坦诚指出了当前面临的挑战，如跨境电子商务中侵权行为日益狡猾、司法鉴定工作困难等。

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2025年6月10日，河内市场管理队对一家商户进行检查。图自越通社

各部委代表建议，要继续保持坚决态度，延长高峰期行动，以形成持续的威慑力；尽早完善体制，朝着加重处理制裁的方向修订《刑法》和《海关法》，特别是针对过境货物和网络空间上的侵权行为。此外，需要大力应用人工智能以筛查在线侵权行为，建立全国共享的知识产权数据库系统。

值得注意的是，一些地方在与2025年同期相比的市场检查、监管和打击假冒伪劣及知识产权侵权工作中取得了突出成果，处理规模较大，如河内市（处理340起）、胡志明市（处理234起）；约占全国处理案件总数的35.6%。

大力推进技术应用和数字环境执法

胡国勇在会议总结讲话中强调，落实第38/CĐ-TTg号通知的时间虽不长，但凭借高度的政治决心、各级各部门的有力指导以及各职能部门的协同配合，打击、阻止和处理知识产权侵权行为的工作已取得许多非常积极和令人鼓舞的初步成果。

胡国勇强调，2026年设定的具体目标是知识产权领域违法行为的处理结果较2025年至少增加20%。

为实现这一目标，胡国勇要求，今后各部委继续全面核查与处理知识产权侵权行为相关的法律规范文件体系，及时发现并纠正执法过程中的不足和障碍。

科技部与公安部及相关部委密切配合，抓紧完善并全面、同步地投入运行国家知识产权执法数据库。

文化体育旅游部主持核查并提出修改关于著作权及相关权规定的建议；明确各机构对版权侵权行为，特别是在数字环境下的国家管理责任。

教育培训部研究将知识产权教育纳入合适的教育阶段和级别，以提高法律遵守意识，为在社会中形成尊重知识产权的文化作出贡献。（完）

越通社
#越南政府副总理 #胡国勇 #知识产权 #侵权行为
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