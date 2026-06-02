时政

日本防卫省统合幕僚长对越南进行正式访问

5月31日至6月3日，日本防卫省统合幕僚长内仓弘明（Uchikura Hiroaki）大将率团对越南进行正式访问。6月2日上午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎内仓弘明大将一行。

越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将和日本防卫省统合幕僚长内仓弘明大将检阅越南人民军仪仗队。图自越通社
越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将和日本防卫省统合幕僚长内仓弘明大将检阅越南人民军仪仗队。图自越通社

越通社河内 ——5月31日至6月3日，日本防卫省统合幕僚长内仓弘明（Uchikura Hiroaki）大将率团对越南进行正式访问。6月2日上午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎内仓弘明大将一行。

欢迎仪式后，双方举行了会谈。阮新疆大将表示，内仓弘明大将此访恰逢日本首相高市早苗成功访越一个月后，是两国关系的重要里程碑，为双边合作注入新动力、开辟新机遇。相信在两国关系良好发展的势头下，越日防务合作将继续得到加强，取得更多务实成果，成为两国关系的支柱。

阮新疆大将指出，近期越日防务关系受到高度关注，双方合作不断拓展、交流日益深入，体现在各级代表团互访频繁、对话磋商机制的维持、训练培训合作、各军兵种合作、联合国维和行动、搜寻救援、国防工业、海上安全合作、战后恢复重建，以及在多边防务特别是东盟防长扩大会议框架内的协调与相互支持。

会谈中，双方就地区及世界形势以及共同关心的问题交换了意见。阮新疆大将重申，越南一贯奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的对外路线，坚持对外关系多边化、多样化；坚定“四不”国防政策；主张在国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上，通过和平方式解决东海一切争端与分歧，并希望早日结束谈判，签署一份实质、有效、高效的“东海行为准则”（COC）。

vnanet-potal-tham-muu-truong-lien-quan-luc-luong-phong-ve-nhat-ban-tham-chinh-thuc-viet-nam-8799855.jpg
双方会谈现场。图自越通社

借此机会，阮新疆大将诚挚感谢日本政府通过资助二恶英及环境分析设备、积极实施排雷设备无偿援助项目，为越南战后恢复工作提供的宝贵支持。

阮新疆大将建议，双方继续协调落实所达成的各项合作协议，重点聚焦：代表团互访与年度合作机制；网络防御培训；联合国维和行动；国防工业合作；以及在国际多边事务上的协调与相互支持。

阮新疆大将还表示，希望日本防卫省继续提供奖学金名额，并扩大培训类型，增加为越南国防部提供的科学技术大学及研究生培训指标。越南国防部欢迎日本防卫省及自卫队学员赴越参加各国际军官和越南语培训班。

阮新疆大将对双方在救援救难领域合作取得的新进展给予肯定，并希望双方早日通过具体合作内容，落实相关谅解备忘录。

此外，阮新疆大将表示，越南将于2026年12月举办第三届国际防务展，并诚挚邀请内仓弘明大将、日本防卫省领导、自卫队及国防工业企业继续支持并出席展览。

内仓弘明大将感谢越南国防部给予代表团的隆重接待，希望未来双方继续协调落实各项合作项目，重点包括：代表团互访、培训合作、各军兵种合作及联合国维和行动，以推动双边防务合作关系持续发展。（完）

越通社
#日本防卫省 #统合幕僚长 #越南与日本 #防务合作 日本
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越共中央总书记、国家主席苏林会见美国战争部长皮特·海格塞斯。图自越通社

香格里拉对话会：越共中央总书记、国家主席苏林会见美国、澳大利亚、日本等国防长

越通社特派记者报道，在新加坡出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲期间，5月29日，越共中央总书记、国家主席苏林分别会见了美国战争部长皮特·海格塞斯（Pete Hegseth）、澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）和日本防卫大臣小泉进次郎（Shinjiro Koizumi）。

越南出席世贸组织对日本贸易政策审议会议

越南出席世贸组织对日本贸易政策审议会议

越南驻日内瓦代表团在世界贸易组织（WTO）对日本进行的第16次贸易政策审议（TPR）会议上发表讲话时指出，日本是越南的全面战略伙伴，也是全球第四大经济体。根据WTO的规定，日本每3年接受一次贸易政策审议，以确保其贸易政策的透明度。

更多

河内市西湖坊居民前来办理行政手续 图自越通社

从两级地方政府模式中释放发展资源活力

实施两级地方政府模式一年以来，除机构精简取得积极成效外，各地在公共资产重组与高效利用方面也出现了显著变化。随着行政区划调整后闲置办公场所和土地资源逐步盘活，许多地方正将这些存量资源转化为推动经济社会发展、完善基础设施、提升公共服务质量的新动能。

政府副总理兼国防部长潘文江大将会见韩国驻越南特命全权大使崔泳三。图自越通社

推动越韩国防合作不断走深走实

6月2日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在国防部总部会见即将结束任期、前来辞行拜会的韩国驻越南特命全权大使崔泳三。

潘文江大将会见日本防卫省统合幕僚长内仓弘明 图自《政府门户网站》

潘文江大将会见日本防卫省统合幕僚长内仓弘明

6月2日，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了于5月31日至6月3日对越南进行正式访问的日本防卫省统合幕僚长内仓弘明（Uchikura Hiroaki）大将。双方一致同意继续深化防务合作，推动越日全面战略伙伴关系不断向前发展。

越南驻马来西亚大使丁玉灵与马来西亚槟城州首席部长曹观友。图自越通社

越马推动地方合作走深走实

越南驻马来西亚大使丁玉灵近日分别与马来西亚槟城州政府和槟城港举行工作会谈，旨在推动两国地方合作并加强企业对接。

越南外交部法律与国际条约司副司长、越南代表团团长朱俊德在座谈会上发表讲话。图自越通社

越南呼吁推动《联合国打击网络犯罪公约》早日生效

通社驻布拉格记者报道，6月1日，在奥地利维也纳联合国总部举行的联合国预防犯罪和刑事司法委员会第35届会议（CCPCJ 35）期间，越南与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）联合举办了题为“从河内到全球参与：推动签署和批准《联合国打击网络犯罪公约》（以下简称《公约》）”的座谈会。

马来西亚马雅大学战略安全分析专家柯林斯·钟。图自越通社

马来西亚专家：越南为东盟和平、稳定与发展做出贡献

越共中央总书记、国家主席苏林对泰国、新加坡和菲律宾的访问之旅表明，越南正在确立其在东盟中更具建设性、更积极的引领与协调角色。这是马来西亚马雅大学（University of Malaya）战略安全分析专家柯林斯·钟（Collins Chong Yew Keat）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时所强调的内容。

越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问

越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问

越通社特派记者报道，6月1日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团离开马尼拉首都，圆满结束应菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）和夫人邀请从5月31日至6月1日对菲律宾共和国进行的国事访问。