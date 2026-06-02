日本防卫省统合幕僚长对越南进行正式访问

越通社河内 ——5月31日至6月3日，日本防卫省统合幕僚长内仓弘明（Uchikura Hiroaki）大将率团对越南进行正式访问。6月2日上午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎内仓弘明大将一行。



欢迎仪式后，双方举行了会谈。阮新疆大将表示，内仓弘明大将此访恰逢日本首相高市早苗成功访越一个月后，是两国关系的重要里程碑，为双边合作注入新动力、开辟新机遇。相信在两国关系良好发展的势头下，越日防务合作将继续得到加强，取得更多务实成果，成为两国关系的支柱。



阮新疆大将指出，近期越日防务关系受到高度关注，双方合作不断拓展、交流日益深入，体现在各级代表团互访频繁、对话磋商机制的维持、训练培训合作、各军兵种合作、联合国维和行动、搜寻救援、国防工业、海上安全合作、战后恢复重建，以及在多边防务特别是东盟防长扩大会议框架内的协调与相互支持。



会谈中，双方就地区及世界形势以及共同关心的问题交换了意见。阮新疆大将重申，越南一贯奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的对外路线，坚持对外关系多边化、多样化；坚定“四不”国防政策；主张在国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上，通过和平方式解决东海一切争端与分歧，并希望早日结束谈判，签署一份实质、有效、高效的“东海行为准则”（COC）。

双方会谈现场。图自越通社

借此机会，阮新疆大将诚挚感谢日本政府通过资助二恶英及环境分析设备、积极实施排雷设备无偿援助项目，为越南战后恢复工作提供的宝贵支持。



阮新疆大将建议，双方继续协调落实所达成的各项合作协议，重点聚焦：代表团互访与年度合作机制；网络防御培训；联合国维和行动；国防工业合作；以及在国际多边事务上的协调与相互支持。



阮新疆大将还表示，希望日本防卫省继续提供奖学金名额，并扩大培训类型，增加为越南国防部提供的科学技术大学及研究生培训指标。越南国防部欢迎日本防卫省及自卫队学员赴越参加各国际军官和越南语培训班。



阮新疆大将对双方在救援救难领域合作取得的新进展给予肯定，并希望双方早日通过具体合作内容，落实相关谅解备忘录。



此外，阮新疆大将表示，越南将于2026年12月举办第三届国际防务展，并诚挚邀请内仓弘明大将、日本防卫省领导、自卫队及国防工业企业继续支持并出席展览。



内仓弘明大将感谢越南国防部给予代表团的隆重接待，希望未来双方继续协调落实各项合作项目，重点包括：代表团互访、培训合作、各军兵种合作及联合国维和行动，以推动双边防务合作关系持续发展。（完）