越南多措并举强化知识产权保护与执法工作

越通社河内——近年来，越南知识产权执法工作取得了许多积极进展，知识产权法律体系持续完善。同时，各执法机构之间的协作机制逐步加强，企业和民众保护知识产权的意识不断提高。公安、市场管理、海关、法院等执法力量已查处了多起重大、复杂案件，特别是在假冒商标商品、侵犯著作权以及版权侵权等领域。



然而，知识产权侵权现状仍然较为复杂。侵权行为日益呈现出隐蔽化、专业化和组织化特点，并迅速向电子商务领域蔓延，在数字平台上侵犯著作权及相关权利的现象也不断增多，对投资环境、生产经营活动以及消费者权益造成了严重影响。



关于美国贸易代表办公室（USTR）将越南定为"优先外国国家”(Priority Foreign Country)一事，美国提高警示级别尚未对越南在知识产权执法和侵权查处方面所作出的努力，特别是在打击数字环境中的知识产权侵权行为方面取得的积极成效给予认可。



越南科技部知识产权局副局长陈黎鸿表示，多年来，越南始终致力于推行全面有效的知识产权保护政策，在保障知识产权权利人合法权益的同时兼顾公共利益，实现二者之间的平衡。通过这一政策，越南营造出支持创新创意的环境，满足融入国际社会的需求，为推动经济、文化、社会发展作出贡献。这体现在越南已在多项国际条约中作出高水平的知识产权保护与执法承诺，并且不断根据越南经济社会发展情况更新地区及国际先进标准。特别是，第十五届国会第十次会议通过《知识产权法（修正案）》，其中加大对违法行为的处罚力度，充分体现了越南在加强知识产权保护和执法工作方面所作出的努力和坚定决心。



陈黎鸿还表示，美国贸易代表办公室将越南从“观察名单”（Watch List）移至"优先观察名单”，并认定越南在知识产权保护与执法方面存在“长期未决的严重问题”。这一评价并未准确、客观地反映当前越南知识产权保护与执法工作的实际情况。越南科技部已及时与美国驻越南大使馆进行沟通，并提供了越南2025年知识产权保护与执法工作的相关信息，以便美国更加全面、准确地了解越南在知识产权保护和执法领域所作出的努力。



特别是在《特别301报告》(Special 301 Report)公布之后，越南科技部已同有关部门、机关迅速采取了一系列紧急措施，以更加鲜明地展现越南在大力推进知识产权保护和执法方面的坚定承诺与巨大努力。



其中值得关注的是，越南科技部主动提请政府总理签发通知，要求集中指导实施各项强有力措施，严厉打击、遏制和处理侵犯知识产权的行为，将政府总理的指示落实到实际工作中。



此外，越南科技部还与有关部门、机关密切配合，明确了今后一段时期需要立即推进的具体工作，以进一步加强知识产权执法与保护工作。相关措施包括持续完善知识产权执法领域的体制机制和法律法规；严肃查处各类侵犯知识产权行为；深化处理知识产权侵权问题的国际合作；注重提升公众和企业的知识产权意识，营造尊重知识产权的文化氛围等。此外，科技部也正与有关部门、机关推进知识产权执法数据库建设，进一步提高国家管理效率，更好地维护知识产权权利人的合法权益等。



陈黎鸿强调，若从中央到地方各级部门能够以更有力举措更扎实作风推动各项措施落实到位，越南的知识产权执法与保护工作质效今后必将迅速得到显著提升。（完）



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