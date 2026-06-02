南美敞开大门：越南企业如何占领市场？

越通社河内——在越南企业大力推动出口市场多元化的背景下，南美正崛起为一个潜力巨大的地区。然而，地理距离、物流成本、技术壁垒以及绿色消费趋势正在对希望可持续扩大市场份额的越南企业提出新要求。



越南商品在南美市场潜力巨大



据越南工贸部贸促局投资贸易促进中心副主任阮氏秋水介绍，近年来越南与南美国家的贸易增长相当稳定，每年达数百亿美元规模。其中，巴西目前是越南在该地区的最大贸易伙伴，此外还有阿根廷和智利等重点市场。



越南向南美出口的主要商品包括：手机及零部件、电子产品、纺织品、皮革鞋类、水产品、大米、咖啡、消费品和建材。



越南驻智利贸易参赞、商务处负责人吴秋香表示，2025年越智双边贸易额超过20亿美元，同比增长超过40%。值得注意的是，智利是目前南美洲唯一与越南签署双边自贸协定的国家，但越南商品目前仅占智利进口总额约2%的市场份额。



最大的障碍不仅仅是地理距离



越南驻阿根廷商务处负责人吴孟魁表示，遥远的地理距离正使物流成本成为出口企业面临的最大压力。在中东地缘政治不稳定导致多条海运航线被迫改变行程的背景下，运往南美的运输时间可能额外延长18天，显著增加成本并直接影响利润空间。



除了物流，汇率和支付风险也是需要特别关注的问题。吴孟魁指出，许多南美国家正面临通胀压力和本币贬值，这使得进口商品对当地消费者来说更加昂贵。



除了财务因素，语言和商业文化的差异也是不小的障碍。南美大部分市场使用西班牙语或葡萄牙语，而许多越南企业的沟通能力和对当地商业习惯的了解仍然有限。



值得注意的是，绿色消费趋势和可持续发展要求正成为许多南美国家日益普遍的标准。在智利，消费者越来越优先选择环保、有机认证和溯源清晰的产品。



欲行稳致远，必须改变市场策略



智利亚洲咨询公司代表Yung Han Shen建议，越南企业需要制定至少3-5年的长期市场发展战略，而非期望在短期内实现销售额增长。许多意见还认为，越南企业需要强力转向以质量、设计和绿色元素竞争，而不仅仅依赖价格优势。



此外，由于地理距离遥远和物流成本高昂，适合南美市场的产品应是那些具有高附加值、适合长途运输并符合可持续消费趋势的商品。



除了巴西、阿根廷、智利等大市场，许多规模较小但购买力稳定的国家，如乌拉圭或巴拉圭，也被视为越南商品的潜在利基市场。



在全球贸易日益分化的背景下，南美正成为越南企业出口多元化进程中的战略选择。若能满足市场的新要求，南美完全有可能成为未来几年越南重要的出口增长动力之一。（完）

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