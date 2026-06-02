经济

越南榴莲打开更多新大门

预计在2026年7月，越南榴莲将正式进入印度市场。与此同时，美国、日本、韩国、澳大利亚等重要市场也增加了进口，为这个数十亿美元的产业“杨帆远航“”开辟了诸多新机遇。

越南榴莲准备开拓拥有超过14亿人口的印度市场 图自越通社
越南榴莲准备开拓拥有超过14亿人口的印度市场 图自越通社

越通社河内——预计在2026年7月，越南榴莲将正式进入印度市场。与此同时，美国、日本、韩国、澳大利亚等重要市场也增加了进口，为这个数十亿美元的产业“杨帆远航“”开辟了诸多新机遇。

打开通往超过14亿人口市场的大门

得乐省是全国最大的榴莲种植区。得乐省榴莲协会主席黎英中表示，由于农民掌握了栽培技术，单位面积产量及总产量均有所提升。预计该省产量将超过50万吨，比去年高出约20%。

越南农业与环境部种植与植物保护局称，越南榴莲预计从2026年7月起出口到印度，双方正在完成技术手续。如果成功，越南将先于泰国，率先打开这个超过14亿人口的市场。

越南果蔬协会秘书长邓福元评价称，这是一个可喜的信号，但很难期待贸易额会立即飙升。与“等着要货”的中国市场不同，越南在印度市场扮演着开拓者的角色，需要时间让消费者熟悉。眼下，冷冻、干制品等深加工产品因其保存期长的优势，可能比新鲜榴莲更适合该市场。

然而，从越南火龙果在印度的成功（2025年达4200万美元，增长6.4%）来看，可以期待榴莲很快就会让印度消费者“上瘾”。只要5-10%的印度人口“会吃”榴莲，就将打开一个巨大的消费市场。

多个高端市场也强劲增长

2026年前4个月，越南榴莲出口额达2.93亿美元，同比增长60%。中国仍是主力市场，达2.56亿美元，增长143%。其他市场也增长显著：美国近700万美元（增长12%），韩国达100万美元（增长201%）。

越南果蔬协会秘书长邓福元表示，越南尚未向韩国出口新鲜榴莲，目前仅止于冷冻形式。近年来，越南榴莲对韩国的出口增长强劲，某些时期甚至比同期增长高达500%。这一增长主要归功于旅韩越南人社群的不断壮大。这群忠实的消费者群体搭建了饮食文化的桥梁，推动了韩国对榴莲的需求增长。

黎英忠强调，榴莲出口已按广度快速发展，但当前及近期仍需集中有效开发中国市场。为保持市场份额，需要改变行业管理思维：产品必须实现全链条追溯，而不仅仅通过二维码标签。与此同时，需要拓展到印度等新市场。国家需要出台政策支持发展可持续种植区，鼓励企业投资深加工以增加附加值，降低农民丰产不丰收的风险 。（完）

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越通社
#越南榴莲 #印度 #越南果蔬协会秘书长邓福元 #得乐省榴莲协会主席黎英中 #出口
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