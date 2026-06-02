推动新时期外资企业与内资企业联动

越通社河内——尽管外资企业对经济增长和出口贡献巨大，但外资企业与内资企业之间的联动仍然松散。加强外资与内资企业的联系被视为2026-2030年阶段的迫切要求，有助于越南提升竞争力并深度参与全球价值链。



据越南财政部外国投资局数据，截至2026年4月底，越南全国共有4.65万个有效外国直接投资（FDI）项目，注册资本总额超过5431亿美元。



越南经济科学协会副主席黄文强表示，经过近40年革新，外资企业已成为越南经济的重要组成部分，贡献了约20%的GDP、超过70%的出口额，并为数百万劳动者创造了直接就业岗位。



然而，黄文强认为，外资企业与内资企业之间的联系程度仍然有限。这导致许多行业的本土化率较低，能够深度参与全球价值链的越南企业数量不多。技术转让活动及对内资经济领域的溢出效应未达预期。



中央政策策略委员会副主任阮德显也认为，外资企业与内资企业之间的联动薄弱，导致越南企业的技术吸收能力受限，并影响到越南吸引外资的效率以及经济的溢出效应和竞争力提升能力。



越南工商联合会主席胡士雄将外资企业与内资企业之间的联动不足视为当前吸引外资中的主要局限之一。他认为，世界正进入深刻转型期，面临诸多地缘政治波动、技术竞争以及可持续发展要求。



据专家分析，在越南正优先发展高科技FDI项目、基础产业以及可再生能源、绿色经济和循环经济等领域的背景下，加强外资与内资企业的联系也将成为越南提升外资质量的重要条件。



在此背景下，为吸引高质量外资，胡士雄认为，越南不能仅仅依赖低成本优势，更需要提升经济的内生能力。这就要求重视构建外资企业与内资企业之间的联系，其中需要实施的解决方案之一是发展内资企业，特别是配套工业企业。



阮德显也认为，为吸引新一代FDI，越南需要“将外资企业有机地融入国内经济生态系统”。为实现这一目标，需要集中大力发展配套工业，提升内资企业能力，同时设计适当的机制以促进技术转让和与外资企业的供应链对接。



越南将从“低成本劳动力”优势转向“高素质人力资源”。特别是在2026-2030年阶段，需要集中实施具有高度互联性的大型基础设施项目，如完成北南高速公路全线建设、建设高速铁路和国际联运铁路、将隆城国际机场投入运营，同时升级现代化海港和物流系统。（完）

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