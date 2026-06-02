经济

推动新时期外资企业与内资企业联动

尽管外资企业对经济增长和出口贡献巨大，但外资企业与内资企业之间的联动仍然松散。加强外资与内资企业的联系被视为2026-2030年阶段的迫切要求，有助于越南提升竞争力并深度参与全球价值链。

Mektec Manufacturing（越南）有限责任公司（日本独资）在兴安省美豪坊升龙二号工业园区的工厂内。图自越通社
Mektec Manufacturing（越南）有限责任公司（日本独资）在兴安省美豪坊升龙二号工业园区的工厂内。图自越通社

越通社河内——尽管外资企业对经济增长和出口贡献巨大，但外资企业与内资企业之间的联动仍然松散。加强外资与内资企业的联系被视为2026-2030年阶段的迫切要求，有助于越南提升竞争力并深度参与全球价值链。

据越南财政部外国投资局数据，截至2026年4月底，越南全国共有4.65万个有效外国直接投资（FDI）项目，注册资本总额超过5431亿美元。

越南经济科学协会副主席黄文强表示，经过近40年革新，外资企业已成为越南经济的重要组成部分，贡献了约20%的GDP、超过70%的出口额，并为数百万劳动者创造了直接就业岗位。

然而，黄文强认为，外资企业与内资企业之间的联系程度仍然有限。这导致许多行业的本土化率较低，能够深度参与全球价值链的越南企业数量不多。技术转让活动及对内资经济领域的溢出效应未达预期。

中央政策策略委员会副主任阮德显也认为，外资企业与内资企业之间的联动薄弱，导致越南企业的技术吸收能力受限，并影响到越南吸引外资的效率以及经济的溢出效应和竞争力提升能力。

越南工商联合会主席胡士雄将外资企业与内资企业之间的联动不足视为当前吸引外资中的主要局限之一。他认为，世界正进入深刻转型期，面临诸多地缘政治波动、技术竞争以及可持续发展要求。

据专家分析，在越南正优先发展高科技FDI项目、基础产业以及可再生能源、绿色经济和循环经济等领域的背景下，加强外资与内资企业的联系也将成为越南提升外资质量的重要条件。

在此背景下，为吸引高质量外资，胡士雄认为，越南不能仅仅依赖低成本优势，更需要提升经济的内生能力。这就要求重视构建外资企业与内资企业之间的联系，其中需要实施的解决方案之一是发展内资企业，特别是配套工业企业。

阮德显也认为，为吸引新一代FDI，越南需要“将外资企业有机地融入国内经济生态系统”。为实现这一目标，需要集中大力发展配套工业，提升内资企业能力，同时设计适当的机制以促进技术转让和与外资企业的供应链对接。

越南将从“低成本劳动力”优势转向“高素质人力资源”。特别是在2026-2030年阶段，需要集中实施具有高度互联性的大型基础设施项目，如完成北南高速公路全线建设、建设高速铁路和国际联运铁路、将隆城国际机场投入运营，同时升级现代化海港和物流系统。（完）

越通社
#外资企业 #经济增长 #内资企业 #联动 #全球价值链
关注 VietnamPlus

民营经济发展

从决议到实践

相关新闻

泰国企业代表了解越南的投资环境。图自越通社

越南——极具吸引力的投资热土

据越南财政部外国投资局最新统计数据显示，截至今年4月底，泰国在越有效投资项目累计达805个，注册资本总额超过154亿美元。凭借这一成果，泰国已成为越南第八大外资来源国，同时在对越投资的东盟国家中位列第二。泰国企业在越的主要投资领域覆盖加工制造、风力发电、石油化工、房地产以及批发零售等。

三星（越南）的生产厂。图自越通社

转变思维 吸引新时期外资

越南已经到了需要果断转变思维的时候，即从过去“铺红地毯”、不惜一切代价吸引外资，转向更加注重选择性和实际成效，把技术、创新、绿色发展、与本土企业联动以及附加值作为衡量标准。

更多

在清化省宜山坊宜山国际港口的出口货物装卸活动。图自越通社

南美敞开大门：越南企业如何占领市场？

在越南企业大力推动出口市场多元化的背景下，南美正崛起为一个潜力巨大的地区。然而，地理距离、物流成本、技术壁垒以及绿色消费趋势正在对希望可持续扩大市场份额的越南企业提出新要求。

越南榴莲准备开拓拥有超过14亿人口的印度市场 图自越通社

越南榴莲打开更多新大门

预计在2026年7月，越南榴莲将正式进入印度市场。与此同时，美国、日本、韩国、澳大利亚等重要市场也增加了进口，为这个数十亿美元的产业“杨帆远航“”开辟了诸多新机遇。

出席越南-菲律宾商务论坛的两国企业代表合影。越南化工集团供图

越南化工集团在菲律宾签署多项战略合作协议

在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾共和国进行国事访问期间，6月1日下午，越南化工集团（Vinachem）领导在首都马尼拉出席了越南-菲律宾商务论坛。在两国领导人的共同见证下，该集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录。

第五届越南国际奶业及乳制品展览会。图自越通社

越南乳业在内地市场迎来巨大增长空间

为了在新阶段实现强劲转型，越南乳业提出了核心任务，即构建现代且可持续的加工业。通过同步提升奶牛种群规模、优化原料鲜奶产量以及提高成品中的科技含量，《战略》致力实现双重目标，即全面满足国内消费者日益增长的需求，同时逐步提升竞争力，在国际市场上确立自身地位。

客户在庆和省芽庄商场体验虚拟现实技术。图自越通社

5月份越南科技部例行新闻发布：数字经济规模突破720亿美元

2026年 5月份越南科技部例行新闻发布会于6月1日上午在河内举行。据发布会上公布的信息，2026年第一季度高新技术产品出口占比达50.76%。值得注意的是，根据StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》，越南首次跻身全球创业生态系统50强，排名较去年上升5位，位列全球第50名，创下有史以来最高排名。

附图。图自越通社

越南前5个月农林水产品出口增幅超9%

越南农业与环境部称，2026年前5个月，农林水产品出口继续保持积极增长势头。出口总额预计达306.9亿美元，同比增长9.2%；进口达222.8亿美元，增长12.6%，行业贸易顺差84.1亿美元，增长1.1%。

活动现场。图自越通社

越南与意大利北部企业界对接的机遇

在5月28日至29日两天内，越南驻意大利大使馆参加在意大利北部工业与创新中心都灵市举行的都灵-东盟计划活动，同时在意大利配套产业与发明之都皮亚内扎市举办了越南-意大利技术对接座谈会，为越南与皮埃蒙特大区企业界之间的对接开辟机遇。

非现金支付笔数增长近38%。图自Vietnam+

推动智能支付

经过多年实施“无现金日”活动后，越南已进入新的发展阶段，目标是建设一个全面、安全、可持续的数字金融生态系统。 “无现金日”升级为“2026数字金融日”，不仅有助于推动智能支付、扩大居民和企业获取金融服务的机会，还将促进现代消费和胡志明市数字贸易的发展。

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油。图自越通社

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油

从今日（6月1日）起，E10生物汽油正式在全国范围内取代RON 95汽油。市场上仅保留两种生物汽油产品，即E10汽油和E5 RON 92汽油。根据第50号通知，自6月1日起，符合国家技术标准的无铅汽油必须按规定调配成E10生物汽油，供全国汽油发动机使用，以取代RON 95汽油。与此同时，E5 RON 92汽油将继续生产和供应，直至2030年底。

菲律宾是越南大米的主要进口市场。图自越通社

越南与菲律宾关系前景广阔

特雷莎·拉扎罗表示，菲律宾与越南拥有强劲、富有活力并日益密切的伙伴关系。两国关系的重要里程碑是2015年双边关系提升为战略伙伴关系。

河内市将与各家新加坡集团实现“双赢”合作

河内市将与各家新加坡集团实现“双赢”合作

值此陪同越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对新加坡进行国事访问期间，5月29日，越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜在新加坡会见了新加坡丰树集团（Mapletree）、凯德集团（CapitaLand）和吉宝集团（Keppel）等的领导代表。

各位代表出席农业南南合作工作组正式成立。图片来源：越通社

农业南南合作工作组正式成立

越南农业与环境部举行“推动越南－非洲农业合作发展会议”暨“农业南南合作工作组”亮相仪式。是具有特别重要意义的经济活动，体现了越南积极落实党的对外路线和国家国际一体化政策的坚定政治决心。