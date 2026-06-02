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中国学者：苏林总书记、国家主席在香格里拉论坛讲话体现战略眼光和高瞻远瞩

接受越通社驻京记者的采访时，中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平强调，在香格里拉论坛的讲话，体现了苏林总书记、国家主席的战略眼光和高瞻远瞩。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平。图自越通社
中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平。图自越通社

越通社北京 ——接受越通社驻京记者的采访时，中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平强调，在香格里拉论坛的讲话，体现了苏林总书记、国家主席的战略眼光和高瞻远瞩。

许利平教授表示，当今世界不确定性、不稳定性增加，“丛林法则”回归，单边主义、霸权主义上升等对全球治理造成了前所未有的冲击。苏林同志站在历史正确一边，明确指出了全球治理所遭遇的三大危机，并提出了越南的建设性解决方案，对于构建更加公正、合理的国际政治经济秩序具有十分重要的现实意义。

中国学者认为，苏林同志站在时代的潮头，精准研判时代的三个“症结”，即：国际秩序危机、发展模式危机和战略互信危机。苏林同志的演讲展现了越南外交智慧的平衡性，同时为亚太地区国家应对危机提供了切实可行的解决方案。

谈到演讲中所述的信息对当前日益激烈的战略竞争的意义，许利平教授强调，苏林同志的演讲提出了对话、合作和尊重国际法的原则，这对于有效管控当前日益激烈的地缘政治博弈与大国竞争具有重要现实意义。

一是强调对话，意味着以和平方式解决分歧和争端，体现了地区和国际基本规范。

二是强调合作，意味着通过合作做大利益蛋糕，推动合作共赢，彰显了地区国家相处之道。

三是尊重国际法原则，意味着处理问题不是从实力出发，而是奉行大小国家一律平等，与《联合国宪章》基本精神一致。（完）

越通社
#中国学者 #苏林 #总书记、国家主席 #香格里拉论坛 中国
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