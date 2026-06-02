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从两级地方政府模式中释放发展资源活力

实施两级地方政府模式一年以来，除机构精简取得积极成效外，各地在公共资产重组与高效利用方面也出现了显著变化。随着行政区划调整后闲置办公场所和土地资源逐步盘活，许多地方正将这些存量资源转化为推动经济社会发展、完善基础设施、提升公共服务质量的新动能。

河内市西湖坊居民前来办理行政手续 图自越通社
河内市西湖坊居民前来办理行政手续 图自越通社

越通社河内——实施两级地方政府模式一年以来，除机构精简取得积极成效外，各地在公共资产重组与高效利用方面也出现了显著变化。随着行政区划调整后闲置办公场所和土地资源逐步盘活，许多地方正将这些存量资源转化为推动经济社会发展、完善基础设施、提升公共服务质量的新动能。

据越南财政部关于行政区划调整及两级地方政府模式运行一周年的总结报告，全国已完成对25885处房屋和土地的初步处置工作。在收回并移交地方管理的1.1万余处闲置资产中，已有5000多处得到处置或投入使用。

这一成果表明，行政区划调整不仅是机构精简的改革举措，更为大规模公共资源重新配置创造了条件。过去分散于多个层级和单位的公共资产，正逐步实现集中管理，使用效率得以提高，经济价值不断释放。

在河内市，许多调整后的房屋和土地资源正在重新梳理，优先用于教育、医疗和公共设施建设，以缓解中心城区日益紧张的土地资源。与此同时，河内还积极推进机关办公场所共享使用，减少重复投资，为社会基础设施建设腾出更多发展空间。

海防市则将公共资产处置与城市发展和物流战略紧密结合。调整后腾出的部分土地资源，正被研究用于工业基础设施、仓储物流和港口服务建设，这些领域已成为推动该市经济增长的重要引擎。

在北宁省，闲置房屋和土地资源的清查工作同步推进，旨在形成可供开发利用的净地储备，服务工业基础设施扩建和城市服务业发展。一些原行政办公场所正在研究改造为文化设施和社区教育中心。

不仅是经济发达地区，中部多个省份也借助行政区划调整契机，对公共空间进行重新规划。在河静省，部分撤并后的乡级办公场所被改建为医疗机构、公安办公点或社区活动中心。另一些地方则研究通过拍卖闲置土地筹集资金，用于交通、学校及民生工程建设。

值得关注的是，许多过去零散分布的公共土地资源已被整合成规模更大的地块，为整体规划和长期高效开发创造了条件。这是过去因公共资产分散于不同管理层级和机构而难以实现的重要优势。

随着资产重组工作的推进，公共资产管理理念也在发生深刻变化。过去的重点主要是防止资产流失、确保资产保值，如今则更强调提高利用效率，将公共资产转化为推动发展的现实资源。

财政部表示，大量调整后的房屋和土地资源已优先用于医疗、教育、文化、体育及其他公共服务项目建设。这不仅有效节约了征地和基础设施建设成本，也提高了公共资源配置效率。此外，不少土地已交由地方土地发展组织或房屋管理机构运营，通过依法出让、出租等方式增加财政收入。

专家认为，两级地方政府模式不仅推动了机构改革，也为更加系统地重组公共资源创造了契机。管理主体的集中有助于减少分散、重复投资现象，同时使地方政府能够将更多资源投入民生和发展项目，而不是继续建设新的行政办公设施。

不过，这一过程仍面临一些困难。财政部指出，部分地方尚未完善公共资产管理权限划分、资产使用标准以及调整后的处置方案。同时，规划衔接和土地手续等方面的不协调，也影响了部分地区房屋和土地资源的开发进度。

尤其值得注意的是，在一些地方，闲置资产处置仍停留在清查统计和制定方案阶段，尚未与经济社会发展需求和具体开发计划有效结合。如果缺乏相应的监督和推进机制，资产闲置、老化甚至造成浪费的风险仍然存在。

尽管如此，两级地方政府模式实施一年来，已在精简机构和激活公共资源方面显现出积极成效。过去闲置的办公场所和分散的土地资源，正逐步转化为推动地方发展的新动力，有助于提高公共资产使用效率、减轻财政压力，并为未来经济社会发展目标的实现提供有力支撑。（完）

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越通社
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