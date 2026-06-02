☕️越通社新闻下午茶（2026.6.2）

越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将和日本防卫省统合幕僚长内仓弘明大将检阅越南人民军仪仗队。图自越通社

越通社河内 ——6月2日，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了于5月31日至6月3日对越南进行正式访问的日本防卫省统合幕僚长内仓弘明（Uchikura Hiroaki）大将。双方一致同意继续深化防务合作，推动越日全面战略伙伴关系不断向前发展。 全文



·5月31日至6月3日，日本防卫省统合幕僚长内仓弘明（Uchikura Hiroaki）大将率团对越南进行正式访问。6月2日上午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎内仓弘明大将一行。 全文



·6月2日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在国防部总部会见即将结束任期、前来辞行拜会的韩国驻越南特命全权大使崔泳三。 全文



·6月2日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地主持召开线上与线下相结合会议，总结政府总理2026年5月5日签发的关于集中指导采取坚决措施打击、阻止和处理知识产权侵权行为的第38/CĐ-TTg号通知的落实情况。各地方领导通过视频出席会议。全文



·接受越通社驻京记者的采访时，中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平强调，在香格里拉论坛的讲话，体现了苏林总书记、国家主席的战略眼光和高瞻远瞩。 全文



中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平。图自越通社

·5月27日至6月1日，越共中央总书记、国家主席苏林出访东盟三国：正式访问泰国，对新加坡和菲律宾进行国事访问，并在香格里拉对话会上发表主旨演讲。胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝在接受越通社记者采访时强调，此次出访彰显了主动型、发展型外交的战略布局。 全文



·由越南政府副总理、国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会主任范氏清茶签署的第50/QĐ-BCĐQG号决定，颁布了“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜战役”宣传计划。

·近年来，越南知识产权执法工作取得了许多积极进展，知识产权法律体系持续完善。同时，各执法机构之间的协作机制逐步加强，企业和民众保护知识产权的意识不断提高。公安、市场管理、海关、法院等执法力量已查处了多起重大、复杂案件，特别是在假冒商标商品、侵犯著作权以及版权侵权等领域。 全文



大学生参观2025年9月世界知识产权组织（WIPO）总干事与越南青年对话活动上开设的科技产品展区。图自越通社





·预计在2026年7月，越南榴莲将正式进入印度市场。与此同时，美国、日本、韩国、澳大利亚等重要市场也增加了进口，为这个数十亿美元的产业“杨帆远航“”开辟了诸多新机遇。



·6月1日下午，美国-东盟商业理事会在河内宣布，将提供一项价值逾45万美元的资助，用于支持越南加强战后失踪人员的搜寻与身份确认工作。



·在越南企业大力推动出口市场多元化的背景下，南美正崛起为一个潜力巨大的地区。然而，地理距离、物流成本、技术壁垒以及绿色消费趋势正在对希望可持续扩大市场份额的越南企业提出新要求。



·越通社驻曼谷记者报道，泰国工业部正在推进报废车辆回收项目，旨在对不再使用的车辆进行回收利用，加强废物管理，重点是在民众转向使用新车时，对旧车进行妥善处理。（完）