经济

黎明兴总理：健全创新机制 加快国际金融中心发展

6月2日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持召开关于继续开展越南国际金融中心活动的会议。

越南政府总理黎明兴。图自越通社
越南政府总理黎明兴。图自越通社

越通社河内——6月2日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持召开关于继续开展越南国际金融中心活动的会议。

根据会上的报告和意见，国际金融中心已按照"一个中心、两个目的地"模式拥有了单独的法律框架，包括国会第222/2025/QH15号决议和政府指导实施的8项议定。这些是规定关于吸引战略投资者、解决争端以及管理、监督等特殊机制的基础性文件。

在此基础上，各部委行业和相关地方已积极开展了多项任务。两个城市的指导委员会和执行机构推动与各管理机构、金融机构、银行、投资基金、技术企业和国际组织的合作；同时准备了符合各地优势的金融产品和服务清单。

关于人事部署和基础设施，胡志明市和岘港市的执行机构已成立，逐步完善组织架构，确定职能任务，制定工作规章，并准备国际金融中心的核心区域。

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会议现场。图自越通社

黎明兴强调，发展国际金融中心的主张已明确，相关部门已完成大量艰巨而复杂的工作。同时，他要求按照中央第18-KL/TW号结论的精神，力争尽快推动国际金融中心投入运营。目标是建设一个拥有透明、清晰且强大法律走廊的国际金融中心，以吸引国际投资者，从而调动中长期资金服务于快速、可持续发展。

黎明兴表示，在区域和世界各金融中心竞争激烈的背景下，越南需要有足够吸引力的机制和政策，同时确保有效管理、控制风险并保持宏观经济稳定。

关于今后的任务，黎明兴责成阮文胜副总理担任国际金融中心指导委员会主席并直接指导中心的活动；要求各相关机构抓紧完善指导委员会，在6月10日前完成中心、指导委员会和执行机构的工作规章。

黎明兴强调，金融产品和服务是决定金融中心取得成功的关键因素，而胡志明市和岘港市也是国家的两个增长动力。他责成财政部牵头，与各部委和两个城市配合，制定优先金融产品和服务清单，眼前聚焦于与贸易、投资和基础设施建设相关的领域。

除了现有机制外，黎明兴要求在6月份继续研究新规定，以在制度上实现突破，尽快形成关键的金融产品和服务；同时研究合适的检查、监督机制，并继续完善各项规定以推动国际金融中心的活动。（完）

越通社
#黎明兴总理 #创新机制 #国际金融中心 越南
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越南—新纪元

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