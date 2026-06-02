经济

从“世界工厂”到科技链关键一环：越南走到了哪一步？

2026年前几个月，半导体、电子、人工智能、能源和高科技材料等领域的一系列数十亿美元项目涌入越南，表明经济对高科技外资的吸引力日益增强。然而，据专家表示，越南目前仍处于全球技术价值链的中间位置。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——2026年前几个月，半导体、电子、人工智能、能源和高科技材料等领域的一系列数十亿美元项目涌入越南，表明经济对高科技外资的吸引力日益增强。然而，据专家表示，越南目前仍处于全球技术价值链的中间位置。

外企高科技加快入驻越南的步伐

除了投资规模上的增长，流入越南的外资质量正朝着高科技和高附加值方向明显转变。2026年前4个月，越南继续吸引了多个大型项目，反映了选择性吸引外资、先进技术优先、基础技术以及对内资企业辐射能力的导向。

一些典型项目包括：设在太原的三星电机越南二号工厂，投资额12亿美元；设在乂安的琼立液化天然气发电厂，注册资金超过22亿美元；设在太原的浦项未来M公司（Posco Future M）人造石墨负极生产项目，价值超过2.82亿美元；设在富寿的比亚迪越南电子厂增资4.798亿美元，总投资额提升至8.9亿美元等。

据越南RMIT大学邓草鹃博士表示，电池材料、电子、数据中心或人工智能等项目显示出资金的明显转移。高通等集团在越南扩展研发活动，表明越南已开始出现在各大集团的"技术版图"上。然而，她认为需要区分三个发展层级：高科技生产、参与技术生态系统和掌握技术。越南大部分项目主要达到第一层级和部分第二层级。

提升内生能力，不仅成为"战略生产中心"

据专家表示，为了有效吸引新一代外资，越南需要继续选择高质量项目，同时革新政策，朝着基于成果而不是仅仅依赖税收优惠的方向给予激励。

越南外资企业协会（VAFIE）副主席阮文全认为，重要的是构建一个具备足够能力与外国投资者合作的内资企业体系。当越南企业更深入地参与供应链和配套工业时，内资企业和投资者都能受益。

然而，实际表明许多越南企业尚未充分满足外国集团的要求。因此，大型投资者常常将其卫星企业生态系统带入越南。据阮文全表示，需要瞄准的目标是增加参与这一生态系统的越南企业数量。

经济专家阮明丰博士认为，越南不能再继续依赖低成本优势，而需要提升内生能力，特别是掌握技术的能力和发展高素质人力资源。在数字化、人工智能和机器人化快速发展的背景下，拥有专业知识、技术技能、外语能力和适应能力的人力资源将是越南提升在全球价值链中地位的决定性因素。（完）

Mektec Manufacturing（越南）有限责任公司（日本独资）在兴安省美豪坊升龙二号工业园区的工厂内。图自越通社

推动新时期外资企业与内资企业联动

尽管外资企业对经济增长和出口贡献巨大，但外资企业与内资企业之间的联动仍然松散。加强外资与内资企业的联系被视为2026-2030年阶段的迫切要求，有助于越南提升竞争力并深度参与全球价值链。

越通社
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