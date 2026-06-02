岘港为吸引初创企业的投资铺设“跑道”

越通社河内——越南岘港市以打造成为全球科技资本目的地为雄心，而正在建设强有力的机制，以吸引投资者，为初创与创新生态系统开辟发展空间。



越南的独特吸引力



在2026年岘港天使与风险投资论坛上，来自全球30多家知名投资基金齐聚一堂，寻找在区块链、金融科技、人工智能和教育等领域的投资机会，充分彰显了越南在新初创项目招商引资方面的吸引力。



投资基金会对越南以及岘港市给予特别关注的三大核心要素包括越南政府对监管沙盒计划、创新中心和法律框架持开放态度；政府规定、初创企业和大型企业之间保持着密切的协调；越南拥有高素质的技术人力资源。 恒星（越南）发展基金会负责人Tiffany Hoang



她表示，Stellar 已经与监管沙盒计划的多个项目建立了联系，并希望未来有更多项目加入越南生态系统。恒星基金希望将国际资源引入越南。



BIN集团总经理黎雄英表示，从企业角度来看，越南拥有巨大的潜力，并受到大量投资者的关注。然而，将这种潜力转化为切实的资源需要完善支持机制。



岘港迎来巨大机遇



岘港已成为越南最具活力的创新创业中心之一。2024年，岘港首次跻身全球前1000强创业生态系统之列。到2026年，其排名已攀升至全球第554位，短短两年内跃升了342位。

俄罗斯创新与社会发展基金会主席古列伊·谢尔盖·尼古拉耶维奇表示，越南的战略地缘政治地位、稳定的环境和年轻活跃的劳动力正助力其崛起为本地区新互联互通和中心。其中，岘港市具备成为创新、数字化转型和金融科技中心，连接东南亚与国际市场的物流门户和越南未来国际金融中心的诸多条件。



尼古拉耶维奇表示，该基金会及其国际合作伙伴探讨了在越南开展价值数十亿美元的战略合作项目，涵盖旅游和物流基础设施、高科技农业、科技、进出口和国际金融等领域。



岘港市人民委员会副主席胡光宝强调，岘港正在加快国际金融中心的建设进度，促进沙盒机制落地，发展人工智能、金融科技、区块链、微型半导体芯片及数字经济等领域，不断完善创新创业生态系统。



胡光宝强调强调，岘港市已为迈向新发展阶段做好了准备，数字基础设施、科技人力资源、新政策试行机制准备就绪，而最重要的是发展治理思维已准备就绪。本市承诺继续完善透明、专业且便利的投资环境，让各投资基金、科技企业和初创企业能够安心长期发展。（完）