从边缘市场到新兴市场：越南股市升级背后的改革逻辑

越通社河内6月2日——富时罗素（FTSE Russell）2025年10月正式将越南股市从边缘市场升级为新兴市场，这不仅是越南资本市场发展的重要里程碑，也被视为多年改革成果的集中体现。



大和证券集团研究所研究员、日本国际协力机构（JICA）专家小岛和伸在接受越通社采访时表示，推动越南股市成功升级的关键，在于持续深化改革以及与国际投资界建立起的信任关系。



小岛和伸认为，如果用一句话概括越南市场实现突破的原因，那就是“通过对话建立信任”。他指出，真正促使国际评级机构改变评价的，并非某一项单独的技术性改革，而是越南在提高市场透明度、改善市场可及性以及加强与国际投资者沟通方面所展现出的持续努力。



据介绍，富时罗素在多份公开报告中都提及越南市场在准入便利化方面取得的积极进展，同时也认可监管机构务实推进改革的态度。财政部和国家证券委员会通过与富时罗素保持密切合作，主动向全球投资者通报改革进程，不断增强市场透明度和可预测性，为建立国际投资者信心发挥了重要作用。



小岛和伸表示，国际投资者不仅关注改革措施本身，更重视改革是否能够得到持续执行和有效监督。正是这种长期稳定的沟通机制和改革决心，使投资者相信越南市场正在朝着国际标准稳步迈进。



随着市场升级完成，越南资本市场也将迎来新的考验。2026年3月的中期评估以及同年9月国际资金按照新指数权重正式配置资产，都将成为检验市场运行能力的重要节点。



对此，小岛和伸强调，过渡阶段往往是金融市场运营风险最为集中的时期，因此当前最重要的任务是确保市场平稳运行。他认为，无论是新的交易系统还是结算机制，在正式投入使用前都必须经过充分测试，并确保监管机构、交易所、清算机构以及市场参与者之间保持高效协调。



他指出，再先进的系统也需要时间让市场适应，因此审慎推进各项改革措施十分必要。同时，监管部门应持续保持与市场参与者的沟通，及时听取并采纳合理建议，这对于降低运营风险的重要性并不亚于技术层面的完善。



在提升上市公司质量和公司治理水平方面，日本国际协力机构也持续向越南提供支持。小岛和伸介绍，在此前实施的项目中，JICA曾围绕信息披露和投资者关系举办专题培训，吸引约600家越南上市公司参加。相关活动有助于提升企业的信息透明度和与投资者沟通的能力。



在当前阶段，JICA更加关注可持续发展和公司治理相关的信息披露问题。专家团队已参与越南第96/2020号通知的修订咨询工作，并围绕国际可持续发展准则理事会（ISSB）标准以及日本可持续发展信息披露实践开展深入研究和交流，以推动越南逐步与国际标准接轨。



此外，JICA还与越方探讨在上市审核过程中引入更严格的实质性审查机制，以评估企业的信息披露能力、公司治理水平以及股东权益保护情况。小岛和伸认为，这一做法已在许多成熟市场得到广泛应用，有助于提高上市公司质量并加强投资者保护。



对于越南股市未来的发展方向，小岛和伸表示，市场升级只是新的起点，而非最终目标。未来更重要的是推动资本市场真正成为服务经济发展的长期融资渠道。



作为JICA现行技术援助项目的首席专家，他表示，希望通过项目实施为《2030年越南股市发展战略》的落实作出贡献。他认为，未来越南应继续完善一级市场建设，推动首次公开募股（IPO）和上市制度进一步与国际标准接轨；持续提升上市公司质量和公司治理水平；积极发展基金市场，并扩大个人投资者通过基金参与市场的比例。



他指出，只有不断巩固这些基础性支柱，资本市场才能更有效地发挥资源配置作用，将长期储蓄转化为支持经济可持续增长的投资资本。



谈及越日两国资本市场合作前景时，小岛和伸表示，双方未来联系的深化将更多体现在市场规则、信息披露标准以及投资者保护体系等方面的逐步趋同。随着越南资本市场不断成熟并进一步接轨国际标准，日本投资机构和投资者参与越南市场的空间也将持续扩大。（完）

越通社