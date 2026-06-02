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越南国会与法国议会深化务实合作

6月2日下午，越南国会副主席阮尹英上将在河内会见了由法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）率领的法国工作代表团。

越南国会副主席阮尹英上将会见法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克。图自越通社
越南国会副主席阮尹英上将会见法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克。图自越通社

越通社河内——6月2日下午，越南国会副主席阮尹英上将在河内会见了由法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）率领的法国工作代表团。

国会副主席阮尹英强调，此次访问意义重大。当前，越南与法国在政治、经济、文化、卫生和教育等诸多领域中的合作关系正呈现出极其良好的发展态势。特别是2024年10月两国将关系提升为全面战略伙伴关系，是一个重要的里程碑，体现了双方政治互信的新高度、合作的深度以及两国间的长期紧密联系。

国会副主席强调，越南始终重视并高度评价法国在欧洲、印度洋-太平洋地区以及国际舞台上的地位与作用。法国是越南在欧盟中最重要的合作伙伴之一，也是首个与越南建立全面战略伙伴关系的欧盟国家。

两国关系在党际、国家、国会以及民间交流等所有渠道上均保持着积极的发展势头，特别是近期的高层访问与接触，为推动双方合作关系发展注入了强劲动力。

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越南国会副主席阮尹英上将会见法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克。图自越通社

国会副主席指出，双方已与法国参议院和国民议会签署了合作协议；保持了高层互访与接触；加强了各专业委员会、友好议员小组之间的合作；并在多边议会论坛上积极配合。这些活动不仅有助于巩固两国立法机构之间的政治互信，也为深化越法全面战略伙伴关系做出了切实贡献。

为继续有效推进越法全面战略伙伴关系，国会副主席建议双方继续保持越南国会领导与法国国民议会、参议院领导之间的高层互访与接触；加强各专业委员会、友好议员小组、女议员小组、青年议员小组以及议会各参谋协助机构之间的合作。

法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克希望双方进一步加强在国防、安全及其他若干领域的合作。其中，越法友好议员小组将继续发挥好桥梁纽带作用，为进一步密切两国关系、推动两国及两国国会之间的各项合作承诺落到实处做出贡献。（完）

越通社
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