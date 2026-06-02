芹苴市与日本福冈市合作提升排水能力

越通社河内——6月2日，芹苴市人民委员会副主席阮氏玉蝶与日本福冈市道路与排水局局长福山刚（Fukuyama Takeshi）率领的工作代表团举行工作会议，就日本国际协力机构（JICA）资助的"芹苴市排水领域技术合作以增强气候变化抵御能力"项目的进度和实施方式进行讨论。



双方还讨论了未来扩大经济合作、文化交流以及分享可持续城市基础设施管理经验的计划。



芹苴市人民委员会副主席阮氏玉蝶强调，该市在城市基础设施发展、环境保护和适应气候变化等领域一直得到日本政府、JICA和福冈市的积极支持。福冈市工作代表团于2026年第二次来到芹苴视察，表明了两地之间的关心和长期合作承诺。



在项目实施过程中，芹苴市建议福冈市根据日本经验和当地实际情况，支持研究、建设并试点实施高效排水模式，为今后的评估和推广应用奠定基础。



会议现场。图自越通社

根据计划，该项目从2025年10月实施，并持续到2028年9月。然而，芹苴市希望与日方一道加快进度，以便在实施约一年半后就能取得具体成果。该市也选派干部参加在福冈市的培训项目，希望形成一支核心团队，以高效、可持续地运营和管理废水处理系统。



福山刚对加快项目进度的目标表示赞同，并强调，福冈市将通过双方的紧密配合，努力实现芹苴所期望的目标。



日方代表认为，尽管福冈和芹苴的基础设施和城市环境条件存在许多差异，但共同分享经验和寻找适合的解决方案将给双方带来利益。福冈不会机械套用现有模式，而是会仔细研究芹苴的实际情况，以提出有效的技术和管理方案。此外，提高社区意识也是该项目的重要目标。



此前，2025年10月，芹苴市人民委员会已批准该项目的援助款项。目标是提升排水和废水处理系统的可持续管理能力，包括规划、运营废水处理厂以及宣传提高民众意识等工作。项目总投资额为38.46万美元，由JICA提供无偿援助，并按规定直接管理资金。（完）