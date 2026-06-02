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法越建立社区急救网络

各方一致同意推出“急救学院”计划，旨在为医药专业大学生进行标准化的急救技能培训。Urgo Foundation项目负责人帕斯卡·B·奥齐埃强调，加强对医学生的实践培训将有助于未来的医护人员队伍掌握基本营救技能。

法越建立社区急救网络，对医药专业大学生进行标准化的急救技能培训。dantri.com.vn
法越建立社区急救网络，对医药专业大学生进行标准化的急救技能培训。dantri.com.vn

越通社胡志明市——在龙珠药房与接种中心系统内建立数百个社区急救站，为人民群众提供服务，对医药专业大学生进行标准化的急救技能培训并在全国范围内扩大公众健康教育活动是法国Urgo基金会、胡志明市红十字会、胡志明市医药大学、范玉石医科大学以及龙珠系统于6月2日在法国驻胡志明市总领事馆签署战略合作协议的核心内容。

在仪式上，各方一致同意推出“急救学院”（First-Aid Academy）计划，旨在为医药专业大学生进行标准化的急救技能培训。Urgo Foundation项目负责人帕斯卡·B·奥齐埃（Pascal B. Auzière）强调，加强对医学生的实践培训将有助于未来的医护人员队伍掌握基本营救技能。

本学校承诺与各方紧密配合，以落实战略目标，鼓励大学生参加这一深度培训课程，用专业的急救技能来保护亲人与社区。

法国驻胡志明市总领事埃蒂安·拉奈沃松（Etienne Ranaivoson）在签署仪式上致辞时表示，医疗卫生一直是法越全面战略伙伴关系中传统、典范且有效的合作领域之一。30多年来，两国在医疗领域的合作形式丰富多样，为提升越南人民保健工作带来福祉。值得注意的是，已有3000多名越南医生前往法国进修研修，其中许多人目前在越南各大医院及医疗机构中担任要职。

埃蒂安·拉奈沃松高度评价越南在医疗卫生领域采取诸多创新举措，特备是更加重视疾病预防、确保全民医疗保险以及提升社区保健质量。他希望此次合作能持续带来创新倡议，为越南人民带来利益，并成为法越两国医疗卫生领域紧密合作关系的生动体现。（完）

越通社
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