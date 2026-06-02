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越南加强“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜战役”宣传力度

由越南政府副总理、国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会主任范氏清茶签署的第50/QĐ-BCĐQG号决定，颁布了“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜战役”宣传计划。

越南加强“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜战役”宣传力度

越通社河内——由越南政府副总理、国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会主任范氏清茶签署的第50/QĐ-BCĐQG号决定，颁布了“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜战役”宣传计划。

该计划的总体目标是：在全党、全民、全军及海外越南人社群中掀起一场广泛的政治活动；动员整个政治体系、新闻媒体、人民群众及国际朋友的综合力量，以胜利完成“推进寻找、归集和确认烈士遗骸500个昼夜战役”。

具体目标是：建立并运作专职宣传小组，接收、处理并转化从多平台接收的信息，以服务于寻找、归集和确认烈士遗骸工作。

中央和地方的所有新闻媒体机构100%开设专栏、专题；在重点搜寻地区维持常态化宣传，每月至少制作5-7个深度内容。

宣传工作旨在大力弘扬“饮水思源”传统，进行革命传统教育，表达对英雄烈士的深切感恩之情，并增强年轻一代对民族英雄历史的责任感。提高全社会，特别是年轻一代的认识和责任，在整个战役实施期间在网络空间上形成强大的传播效应。

驳斥网络空间上的歪曲信息和破坏言论，争取全社会对战役的共识与支持。

宣传对象包括：干部、党员、武装力量、各级政治社会组织干部；人民群众、退伍军人、历史见证人、烈士家属；年轻一代、学生、大学生、青年志愿者、公众人物、艺术家；海外越南人、曾参与越南战争各国退伍军人；国内外新闻媒体；对此感兴趣的国际组织和个人。

战役实施范围涵盖34个中央直辖市及省份，以及有参战退伍军人和大量越南人社区的国家，如美国、韩国、澳大利亚、泰国等。

战役按三个阶段实施：第一阶段：自计划颁布之日起至2026年7月27日。第二阶段：2026年7月28日至2026年12月31日。第三阶段：2027年1月1日至2027年7月27日。（完）

越通社
#烈士遗骸 #范氏清茶 #500个昼夜战役 #宣传计划
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