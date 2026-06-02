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越南与中国、老挝和缅甸联合打击毒品犯罪

越南公安部建议中国公安部、老挝公安部和缅甸内政部于2026年6月至9月联合开展禁毒宣传与打击毒品犯罪高峰行动。这一举措彰显了四国在解决全球毒品犯罪与毒害问题上的坚定决心和政治承诺。

越南公安部副部长阮文龙上将和中国、老挝和缅甸三国代表团团长合影。图自越通社
越南公安部副部长阮文龙上将和中国、老挝和缅甸三国代表团团长合影。图自越通社

越通社河内——6月2日下午，越南、中国、老挝、缅甸四国联合启动禁毒宣传与打击毒品犯罪高峰行动会议在河内举行。

会上，越南公安部副部长阮文龙上将强调，越南、中国、老挝和缅甸正面临着全球和区域毒品犯罪形势带来的直接影响。在此背景下，越南公安部建议中国公安部、老挝公安部和缅甸内政部于2026年6月至9月联合开展禁毒宣传与打击毒品犯罪高峰行动。这一举措彰显了四国在解决全球毒品犯罪与毒害问题上的坚定决心和政治承诺。

阮文龙表示，越南一直将禁毒工作视为极其重要的政治任务，是整个政治体系和全社会的共同责任。越南一向重视与中、老、缅三国的传统友谊、团结与全面合作关系，并高度评价各国为越南禁毒工作所提供的积极帮助和紧密配合。

会议上，四国代表团通过了《2026年联合开展禁毒宣传与打击毒品犯罪高峰行动联合行动计划》。其中，四国将通过对边境地区、口岸、陆路、水路、海路和航空线路实施严密管控，联合评估并控制区域内非法生产、贩运、运输毒品及易制毒化学品的形势。各方将联合侦办跨国重大毒品专案，打击跨国毒品贩运网络和非法毒品中专中心；清查抓捕逃犯等。

另外，各国也研究并考虑派遣侦查办案人员，联合对涉及四国的跨国毒品案件进行调查，彻底摧毁整个毒品犯罪链条。同时，联合严密管控涉及毒品的合法活动，加强对四国间经营易制毒化学品、化工产品进出口企业的监管等。

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会议现场。图自越通社

据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的2025年度报告显示，东亚、东南亚及太平洋地区的合成毒品缴获量较2024年飙升了18%。

2025年，越南毒品罪犯调查警察力量成功侦破21998起案件，抓获44354名毒品犯罪分子，缴获海洛因276公斤、大麻1280公斤、合成毒品4396公斤及药丸2096259粒。

在涉外毒品犯罪方面，2025年，越南共逮捕涉毒外国籍犯罪嫌疑人98名。其中最典型案件是由越南公安部毒品罪犯调查警察局与老挝公安部各职能部门成功侦破的135 VL号特大跨国专案，缴获了50.7吨咖啡因。这批咖啡因一旦运抵目的地，可加工制造出超过150吨的合成毒品。这是四国警方从源头切断易制毒化学品销售与运输线路的典型示范专案。（完）

越通社
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