受台风“蔷薇”影响 越南各家航空公司调整赴日航班计划

越通社河内——因受日本台风“蔷薇”（JANGMI）的影响，开发越南至日本航线的各家越南航空公司已调整6月3日的航班运行计划。



具体而言，越南航空公司（Vietnam Airlines）预计将6月3日凌晨0时至0时25分期间从越南飞往东京成田和名古屋的航班起飞时间，推迟至当日上午。



越航原定于6月3日早上8时5分从河内飞往羽田（东京）的航班将延误两小时。



此外，受连锁影响，6月3日从东京成田、名古屋、东京羽田飞往越南的返程航班起飞时间也将相应更改。



6月3日，越捷（Vietjet Air）河内与东京成田之间的VJ934/VJ935号航班也将暂时停飞，以确保旅客和机组人员的安全。



为主动安排行程，旅客应在前往机场前，通过各航空公司的官方网站、手机应用程序查询最新的航班状态，或在需要协助时直接联系机场的航空公司柜台。在此期间，各航空公司建议旅客定期、及时更新天气状况与航班运行信息。



据各家航空公司声明，旅客的出行安全始终被各航空公司置于首要位置。各航空公司正继续密切关注天气变化，并更新符合航班时刻表。（完）

越通社