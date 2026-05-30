太原省多措并举将旅游业打造成为重要经济产业

越通社太原省——合并后的太原省地形类型多样，自然与文化旅游资源丰富、发展优势显著。此外，太原省地理位置优越，毗邻首都河内以及富寿省、宣光省、谅山省、高平省和北宁省，为连接首都地区旅游与越北、东北旅游线路创造有利条件。

进入新发展阶段，太原省明确将旅游业打造成为全省重要经济产业，为推进经济结构优化升级、创造就业机会、提高人民生活水平注入重要动力，同时保护和弘扬这片“第一名茶之乡”独具特色的文化、历史和自然价值。

旅游资源丰富 发展潜力巨大

太原省拥有丰富多样的自然旅游资源，成为度假旅游、体育旅游和康养旅游发展的有利条件。该省著名旅游景点之一是山谷湖（Hồ Núi Cốc），水面面积约2500公顷，正被打造成为集休闲度假、娱乐体验、信仰文化旅游和生态旅游于一体的综合旅游区。

另外一个著名景点是位于省北部的三海湖（Hồ Ba Bể），水面面积超过500公顷。湖区被原始森林环绕，拥有丰富的洞穴系统、多样的生态环境和壮丽的自然景观，这里还保留着岱依族、侬族和瑶族等民族独具特色的文化传统。因此，三海湖已成为深受国内外游客欢迎的知名旅游目的地。

除此之外，太原省还拥有69个天然和人工湖泊、特种用途林，以及众多瀑布、河流和溪流等自然景观资源。该省同时也有丰富多样的文化遗产，为旅游业发展注入强劲动能与活力。

太原省旅游协会副主席陈女玉英透露，近年来，太原省旅游业取得了令人瞩目的发展成就，并逐步确立了其在越南北部中游山区地区的重要地位。仅在2026年第一季度，太原省接待游客量就超过90万人次。

山谷湖旅游区。图自互联网

激活发展潜能

2026—2030年期间，太原省明确将旅游业打造成为全省重要经济产业，坚持可持续发展，激发创新活力、提升竞争力的发展方针，重点建设配套化现代化的旅游生态体系，并与当地自然资源、文化特色与历史价值保护与弘扬工作紧密结合。

太原省力争到2030年接待游客量、不少于1200万人次，其中国内游客达1100万人次，国际游客达100万人次；旅游业年总收入超过25万亿越盾，创造约1万个就业岗位等。

为了实现上述目标，太原省将重点推动山谷胡和三海湖旅游区建设成为省内核心旅游目的地，以弘扬当地文化和历史遗产价值为动力，大力开发生态旅游、休闲度假和高端娱乐等旅游产品，从而大力推广太原省风土人情，提高社区旅游和生态旅游发展层次和水平，为当地居民创造更多生计和就业机会等。

与此同时，积极推进数字化转型，发展智慧旅游、绿色旅游和夜间经济，不断提升游客体验感，延长游客停留时间等。

太原省文化体育与旅游厅副厅长阮朱秋表示，未来一段时间，太原省将重点开发一系列主力旅游产品，包括与茶文化相结合的社区旅游和农业旅游；文化旅游、历史旅游、信仰旅游和红色旅游，充分挖掘和利用当地丰富的历史遗迹、传统节庆及文化遗产资源；生态旅游和高端度假旅游等。推动旅游产品多样化并同步提升服务质量，是增强旅游目的地吸引力，吸引高质量消费能力游客以及实现太原省旅游业可持续发展的关键举措。

随着旅游人才资源开发、旅游合作与区域联动、旅游形象塑造和品牌定位等一系列措施的同步推进，太原省旅游业正迎来强劲的发展势头，不断实现转型升级，逐步将丰富的旅游潜力真正转化为经济发展的优势和动力。（完）

