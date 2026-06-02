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越南政府常务副总理范家足：确保E10生物汽油质量和消费者权益

用生物燃料替代部分矿物汽油有助于减少10%的矿物汽油销售量，降低造成环境污染的尾气排放及碳排放；同时实现能源供应多样化，减少对化石燃料的依赖，增强能源自主能力，为保障国家能源安全做出积极贡献。

关于全国范围内推广E10生物汽油情况的会议现场。图自越通社
关于全国范围内推广E10生物汽油情况的会议现场。图自越通社

越通社河内——6月2日下午，在关于全国范围内推广E10生物汽油情况的会议上，越南政府常务副总理范家足强调，消费者的权益是重中之重。越南党的主张和国家的政策（包括使用E10生物汽油的主张）都是为了服务人民，为消费者和企业创造最佳条件。

范家足强调，推广使用E10生物汽油（E10汽油由90%传统汽油与10%生物乙醇混合而成）是一项完全正确的政策，符合国家能源发展战略方向。

用生物燃料替代部分矿物汽油有助于减少10%的矿物汽油销售量，降低造成环境污染的尾气排放及碳排放；同时实现能源供应多样化，减少对化石燃料的依赖，增强能源自主能力，为保障国家能源安全做出积极贡献。

越南政府常务副总理范家足

此外，发展生物燃料还能为农产品开辟新的销路，促进循环经济发展，形成生物燃料工业并提升国内生产的价值链。

越南政府常务副总理透露，在全国销售E10生物汽油两天后，供应活动基本顺畅，货源得到保障，分销系统运行平稳。大部分消费者基本赞同使用生物燃料，以保护环境并减少排放的主张。各燃油经营企业也满足市场需求，未出现断供或短缺现象。

然而，目前仍存在一些不足之处，主要是关于E10生物汽油的信息宣传工作还不够全面、清晰、及时和统一，引起部分人民感到焦虑。

为继续有效、可持续地推广E10生物汽油并凝聚社会共识，范家足要求工贸部牵头，与相关部门和机关继续对全国E10生物汽油的推广进程进行全面评估，密切观察市场动态，确保货源充足、燃料质量及分销系统顺畅运行。同时，抓紧制定并实施统一的宣传方案，阐明E10生物汽油的作用、意义与效益，公开透明地发布与E10汽油标准、质量、车辆的兼容性等相关信息及保障消费者权益的措施；主动驳斥未经证实的虚假错误信息。

工贸部需汇总并全面公布全球其他国家推广E10生物汽油的经验，阐明其在使用效率和环保方面的实践成果；与建设部、科学技术部、相关协会及车辆制造厂商配合制定适用于可使用 E10 汽油的车辆类型的具体指南。

与此同时，要求各成品油和生物燃料生产经营企业保持稳定的生产与进口活动，为生物汽油的调配与混合提供充足的燃料原料，保障E5和E10汽油供应充足。

另外，范家足要求各部门研究与核查相关的税收、费用及财政机制，以鼓励生物燃料的生产、经营与使用；完善技术标准体系；按照绿色能源转型路线图促进使用低排放燃料；发展原材料产区；严厉打击燃油生产、调配、运输、经营活动中的违法行为。

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6月1日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油。图自越通社

对于E10生物汽油的调配与混合能力，工贸部副部长阮生日新透露，截至2026年5月30日，全国26家燃油进口与分销商中，已有13家建设了生物汽油混合站系统，其中7家企业月均总混合产能达110万立方米。

建设部副部长黎英杰表示，根据车检局开展关于生物燃料在各类型交通工具上的使用效果研究与测试评估结果表明，向E10生物汽油转型是完全可行的。在E10生物汽油达到标准的前提下，大部分现代车辆（第三类群体）均展现出良好的兼容性。

工贸部与相关部委将配合进一步收紧对货源质量的监管和成品油供应站基础设施的升级规定，确保各类车辆在运行过程中的安全。（完）

越通社
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