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越共中央总书记、国家主席苏林：从完成机构精简与调整转向确保机构高效运行

越共中央总书记、国家主席苏林指出，初步成果表明，一年来，已经部署并完成了大量、范围广泛、要求极高的一系列工作。自此阶段起，核心要求是从完成机构精简与调整转向确保机构高效运行；从稳定组织架构转向提升治理质量；从下放任务转向保障实施能力。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——6月2日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地主持召开了中央指导委员会的工作会议，就政治体系总体组织模式及三级政府模式运行一周年进行阶段性总结。

在听取了各项报告并讨论意见后，苏林总书记发表总结讲话，要求当前必须对新模式的运行质量做出评估。

苏林强调，需要回答以下问题：机构是否更加精简？运行是否更加顺畅？权限是否更加明晰？责任是否更加具体？对人民和企业的服务是否更加优化？新模式是否注入了新的发展动能？而最重要的一点是政治体系的效能、效力与效果是否得到了显著提升？

苏林指出，初步成果表明，一年来，已经部署并完成了大量、范围广泛、要求极高的一系列工作。自此阶段起，核心要求是从完成机构精简与调整转向确保机构高效运行；从稳定组织架构转向提升治理质量；从下放任务转向保障实施能力。

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越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

另外，苏林提出厘清的一些内容和大瓶颈，包括体制与运行机制、权力下放与人力资源、干部能力、基础设施条件和数字化转型等。

为完善报告，苏林建议报告必须进一步提升理论概括力、思想深度、实践性与说服力。报告必须具备清晰的中心论点，涵盖组织机构调整、提高整个政治体系的领导、治理与组织实施能力。

特别的是，报告须对在新模式下党领导方式创新情况，两级地方政府的运行能力，权力下放与资源配置及权力控制相结合的实际效益，数字化转型以及基于数据的治理能力等问题进行评估；同时提出新阶段评估新模式运行效能、效力和效果的指标体系，并重新梳理职能任务，以作相应调整。

苏林强调，此次组织机构改革的意义深远，因此，需要为构建一个现代、效能、效力和效果的现代国家治理模式奠定基础，从而满足国家在新阶段快速可持续发展的要求。（完）

越通社
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越南—新纪元

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