“身边”应用正式上线 可查询全国加油站信息

越通社河内——越南工贸部国内市场管理与发展局正式推出“身边”（Quanh tôi）应用程序，帮助民众便捷查找加油站、查询相关信息、提交意见反馈并管理燃油支出。



该应用自2026年6月1日起正式投入使用，支持iOS和Android平台。用户可在App Store或Google Play搜索“Quanh tôi”下载安装。



通过“身边”应用的数字地图，用户可获取查找最近的加油站、查询加油站地址及导航路线、了解营业状态、查询各类油品及其价格等信息。这些功能对长途出行用户以及市场供应出现波动时期尤为实用。



此外，“身边”还允许民众直接举报加油站存在的违规行为，如售价不符合规定、异常停业、限量销售、不提供发票，以及涉及燃油质量、消防安全和环境保护等方面的问题。相关反馈将由主管部门实时接收和处理，增强公众对成品油经营活动的监督参与度。同时，用户还可对加油站服务质量进行评价，为营造文明、透明的市场经营环境作出贡献。



“身边”的另一项重要功能是支持车辆管理和个人燃油支出跟踪。用户可录入车辆信息、记录加油历史、监测燃油消耗情况，并按车辆统计相关费用支出。加油站经营单位则可在应用中展示其增值服务，如电动车充电站、便利店、洗车服务、卫生间及餐饮服务等，并同步更新油品价格。实时更新的数据将帮助消费者在选择加油站前获取准确信息。



该应用还有助于分析、监测并及早发现市场异常迹象，为市场管理和调控工作提供支持，保障生产经营和人民生活所需的成品油稳定供应。未来，“身边”应用还将开发更多新功能，包括油价异常预警、库存预警、市场供需预测、燃油浪费提醒以及服务于管理工作的深度数据分析工具等。



国内市场管理与发展局强调，“身边”应用自2026年6月1日正式投入运营，标志着越南成品油领域数字化转型迈出了新的一步。（完）







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