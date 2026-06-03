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越南诚信高效上市公司50强（VIX50）名单正式发布

6月2日，越南评估报告股份公司（Vietnam Report）正式公布“诚信高效上市公司50强（VIX50）名单”。据悉，典范企业发布会暨颁奖仪式预计将于2026年8月在河内举行。

军队股份商业银行（MB）跻身越南诚信高效上市公司50强（VIX50）名单。图自越通社
军队股份商业银行（MB）跻身越南诚信高效上市公司50强（VIX50）名单。图自越通社


越通社河内——6月2日，越南评估报告股份公司（Vietnam Report）正式公布“诚信高效上市公司50强（VIX50）名单”。据悉，典范企业发布会暨颁奖仪式预计将于2026年8月在河内举行。

该名单前十家企业包括：胡志明市发展股份商业银行（HDBank）、越南工商股份商业银行（VietinBank）、越南禄发股份商业银行（LPBank）、FPT股份公司、军队股份商业银行（MB）、Vinhomes股份公司、越南盛旺股份商业银行（VPBank）、越南外贸股份商业银行（Vietcombank）、越捷航空股份公司（Vietjet Air）以及西贡-河内股份商业银行（SHB）。

从专业角度来看，越南报告评估公司总经理武登荣表示，根据该排行榜及公司最新调研结果，在经济进入全新加速阶段的大背景下，70.2%的企业预计2026年资金需求将有所增加。高增长目标以及加大基础设施投资、推动工业与高新技术发展、加速数字化转型、开发能源资源和扩大国内消费等一系列要求，正催生日益庞大的中长期资金需求。

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越南诚信高效上市公司50强（VIX50）名单前十家企业。图自越通社


近期的动向表明，各资金渠道结构的再平衡进程已开始愈发清晰。预计到2028年，该市场总价值将达约475亿美元，这预示着新一轮‘IPO浪潮’有望形成。

在评估未来市场前景时，武登荣先生强调，市场前景主要由经济的内生动力所驱动。被评为表现最为积极的四大要素包括：公共投资资金的拨付进度、上市企业的经营业绩、KRX系统（用于管理和运行整个越南证券市场的现代信息技术系统）的投产运行及全新交易机制、以及法律框架的完善程度。

其中，公共投资被评为最突出的增长引擎，有72.2%的企业对其抱有积极预期，显著高于其他因素。

各大上市企业与投资界的目光正聚焦于基本面因素，包括企业利润质量、交易基础设施以及体制环境。其中，55.6%的意见认为，上市企业的经营业绩是支撑市场的重要支柱。

对企业利润抱有期待的同时，市场也对结构性变革寄予厚望。一方面，KRX系统的投产运行配合全新交易机制将有效缩短结算周期；另一方面，更加完善、透明、通畅的法律框架，不仅将为市场流动性提供支撑，更是提高资本市场运行效率的重要条件。（完）

越通社
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