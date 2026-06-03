经济

国际胶价飙升 越南企业期待丰厚回报

专家认为，在地缘政治紧张和供应压力正使橡胶市场进入自2017年以来最强劲的涨价周期的背景下，越南国内橡胶出口企业需要主动拓展市场，并加强对可持续发展各项标准的控制。

Nguyễn Thị Phương
同奈橡胶总公司的平禄橡胶工人正在收割橡胶乳胶。
同奈橡胶总公司的平禄橡胶工人正在收割橡胶乳胶。

越通社河内——专家认为，在地缘政治紧张和供应压力正使橡胶市场进入自2017年以来最强劲的涨价周期的背景下，越南国内橡胶出口企业需要主动拓展市场，并加强对可持续发展各项标准的控制。

在国内市场，国际橡胶价格上涨的影响正迅速传导至国内市场，天然胶乳收购价格维持在近年来高位运行。目前，平隆橡胶公司在加工厂收购鲜胶乳的价格为每度TSC 505越盾，而在生产队的收购价格为每度TSC 495越盾。与此同时，干胶含量（DRC）60%的杂胶收购价格也大幅上涨至每公斤1.8万越盾。

据工贸部进出口局称，2026年5月，天然橡胶价格持续上涨，并一度触及近十年来的最高水平。这带动了国内胶乳收购价格大幅上涨，使多家橡胶企业录得异常利润。

进出口局评价称，当前橡胶价格的上涨势头来自多种因素的综合作用，其中最值得注意的是，随着世界油价大幅上涨，需求从合成橡胶转向天然橡胶。

然而，专家认为，尽管市场前景更加积极，但由于高度依赖中国市场，越南橡胶行业仍面临不少风险。

据越南橡胶协会的统计，2026年前4个月，中国仍是越南最大的橡胶销售市场，超过29.2万吨，占越南天然橡胶出口总额的69%以上。 越南橡胶协会主席黎青兴认为，2026年橡胶市场尽管面临诸多挑战，但如果行业能善用可持续发展趋势，仍会迎来机遇。重点方向包括：推动绿色转型和可追溯性；革新工艺以减少排放，加强与地方和农户的联系；实现市场多元化并大力推进深加工产品；主动跟踪政策变化以调整计划。（完）

Nguyễn Thị Phương
越通社
#橡胶市场 #越南 #橡胶 #出口企业
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