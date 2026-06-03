借助亚马逊出口为越南品牌走向全球创造机遇

越通社胡志明市——跨境电子商务正成为越南企业新的增长引擎，不仅助力扩大出口，也为企业直面全球消费者、打造自有品牌提供了重要契机。这一观点是在6月2日于胡志明市举行的2026年电子商务出口大会上提出的。本次大会由亚马逊全球开店越南主办，主题为“准备起飞——全球增长”。



据全球咨询机构Access Partnership对家具和时尚领域300家中小微企业开展的调查显示，93%的受访企业认为电子商务出口是未来增长的关键因素；96%的企业认为该渠道有助于提升其在国际市场的竞争力。



亚马逊全球开店东南亚地区负责人拉里·胡表示，越南未来出口的增长不仅取决于生产能力，更取决于品牌建设能力以及打造差异化产品的能力。亚马逊将继续加大对培训项目、物流体系以及人工智能工具的投入，支持越南企业拓展国际业务。



实践证明，越来越多的越南企业正借助亚马逊平台接触全球客户。时尚品牌Gloxo在该平台经营四年以来，通过注重产品质量、客户体验和品牌建设，实现了销售额持续稳定增长。在化妆品领域，Calla Beauty品牌认为，亚马逊是高效的国际化销售渠道，但同时也要求企业具备良好的库存管理和物流运营能力，以满足国际市场需求。



许多传统出口企业也将亚马逊视为品牌推广工具，而不仅仅是增加销售额的渠道。通过这一平台，越南产品有机会直接触达美国、德国、澳大利亚、日本等主要市场的消费者，从而提升品牌知名度和品牌价值。



在礼品和个性化产品领域，企业表示，国际消费者对个性化特色产品的需求正快速增长。与此同时，农产品企业认为，亚马逊为越南品牌走向全球市场提供了机遇，但同时也对产品质量标准、许可证及供应能力提出了更高要求。



亚马逊全球开店越南表示，个性化礼品、时尚、家居用品、美容产品及生活方式产品等行业，凭借越南企业在设计创新和灵活生产方面的优势，拥有广阔的发展前景。在本次会议上，亚马逊还介绍了多种人工智能工具，可帮助企业开展市场调研、分析客户需求、开发产品和优化销售运营，同时推出物流和供应链解决方案，以简化跨境出口流程。



专家认为，凭借制造业优势、丰富的原材料资源以及数字经济的快速发展，越南有望成为东南亚领先的电子商务出口中心。通过亚马逊等全球化平台，越南商品不仅能够提高出口额，还将逐步树立具有国际竞争力的品牌形象。（完）



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