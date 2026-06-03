越南国家证券委员会在新加坡推介资本市场发展政策

越通社河内 ——据越南国家证券委员会的消息，在越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团对新加坡进行正式访问期间，6月2日，越南国家证券委员会在新加坡举行题为“越南资本市场发展政策”座谈会。活动吸引了约100名国际投资者、金融机构、存管银行及区域市场代表出席。



越南国家证券委员会主席武氏真芳在开幕式上表示，2025年及2026年初，越南经济局势保持稳定，通胀得到抑制，为证券市场的复苏与发展奠定了重要基础。



据越南国家证券委员会介绍，截至2026年5月中旬，越南股市市值规模约达4100亿美元，胡志明市证券交易所日均交易额约12亿美元。市场还见证了多起首次公开募股（IPO）及上市活动，对外资企业的吸引力持续增强。



武氏真芳强调，越南实施了多项改革措施，以提高外国投资者的市场准入能力，其中包括对外国机构投资者实行无需在交易指令下达前缴纳保证金的机制，并简化间接投资账户和证券交易账户开户流程。



此外，自2025年5月起投入运行的新证券市场信息技术系统，有效提升了运营能力，满足了市场发展要求。市场升级、基金业发展及投资者知识普及等重点项目也在同步推进。

在发展方向上，越南国家证券委员会将继续完善法律框架，发展现代金融产品和服务，提高投资者素质，并加强与国际投资界的对话。



短期内，监管机构将重点部署中央对手方清算机制（CCP），预计于2027年第一季度投入运行，同时研究修订《证券法》及相关规定以改善投资环境，审议关于外资持股比例限制的解决方案，并提升市场监管能力。



在讨论环节，国际投资者和金融机构高度评价越南在将资本市场发展为经济中长期重要融资渠道方面所作出的改革努力。与会者重点关注了市场升级路线图、中央对手方清算机制实施、综合交易账户、公司债券市场发展、风险对冲工具以及外汇市场规模扩大等议题。



在新加坡期间，越南国家证券委员会还与MSCI评级组织、全球托管银行协会及多家国际金融机构举行了工作会议，就市场升级标准、中央对手方清算机制、提高外国投资者准入能力以及促进越南资本市场可持续发展等议题进行了交流。（完）