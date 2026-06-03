经济

越南国家证券委员会在新加坡推介资本市场发展政策

据越南国家证券委员会的消息，在越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团对新加坡进行正式访问期间，6月2日，越南国家证券委员会在新加坡举行题为“越南资本市场发展政策”座谈会。

越南国家证券委员会主席武氏真芳在座谈会开幕式上致辞。图自越通社
越南国家证券委员会主席武氏真芳在座谈会开幕式上致辞。图自越通社

越通社河内 ——据越南国家证券委员会的消息，在越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团对新加坡进行正式访问期间，6月2日，越南国家证券委员会在新加坡举行题为“越南资本市场发展政策”座谈会。活动吸引了约100名国际投资者、金融机构、存管银行及区域市场代表出席。

越南国家证券委员会主席武氏真芳在开幕式上表示，2025年及2026年初，越南经济局势保持稳定，通胀得到抑制，为证券市场的复苏与发展奠定了重要基础。

据越南国家证券委员会介绍，截至2026年5月中旬，越南股市市值规模约达4100亿美元，胡志明市证券交易所日均交易额约12亿美元。市场还见证了多起首次公开募股（IPO）及上市活动，对外资企业的吸引力持续增强。

武氏真芳强调，越南实施了多项改革措施，以提高外国投资者的市场准入能力，其中包括对外国机构投资者实行无需在交易指令下达前缴纳保证金的机制，并简化间接投资账户和证券交易账户开户流程。

此外，自2025年5月起投入运行的新证券市场信息技术系统，有效提升了运营能力，满足了市场发展要求。市场升级、基金业发展及投资者知识普及等重点项目也在同步推进。

越南国家证国家证券委员会主席武氏真芳在会上发言。图自越通社

越南国家证券委员会：完善机制，推动国有企业上市

推进股份制改革、国有资本退出，并结合证券市场挂牌上市与交易登记，被确定为提高企业治理质量、扩大社会资本准入能力及提升企业价值的重要方案。这也是落实越共中央政治局关于发展国有企业的第 79-NQ/TW号决议所定目标的关键举措。

在发展方向上，越南国家证券委员会将继续完善法律框架，发展现代金融产品和服务，提高投资者素质，并加强与国际投资界的对话。

短期内，监管机构将重点部署中央对手方清算机制（CCP），预计于2027年第一季度投入运行，同时研究修订《证券法》及相关规定以改善投资环境，审议关于外资持股比例限制的解决方案，并提升市场监管能力。

在讨论环节，国际投资者和金融机构高度评价越南在将资本市场发展为经济中长期重要融资渠道方面所作出的改革努力。与会者重点关注了市场升级路线图、中央对手方清算机制实施、综合交易账户、公司债券市场发展、风险对冲工具以及外汇市场规模扩大等议题。

在新加坡期间，越南国家证券委员会还与MSCI评级组织、全球托管银行协会及多家国际金融机构举行了工作会议，就市场升级标准、中央对手方清算机制、提高外国投资者准入能力以及促进越南资本市场可持续发展等议题进行了交流。（完）

越通社
#越南国家证券委员会 #越南与新加坡 #资本市场 #证券市场 #股市 新加坡
关注 VietnamPlus

相关新闻

会见现场。图自越南国家证券委员会

越南与泰国分享开发新金融产品经验

据越南国家证券委员会的消息，在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问期间，5月28日，越南国家证券委员会主席武氏真芳在曼谷与泰国证券交易委员会（SEC）主席威西·维西索拉-阿特举行了工作会谈。

客户在保越证券公司总部进行交易。图自越通社

国有企业股份制改革：提升质量，吸引外资

在越南证券市场发展初期，国有企业股份制改革主要与扩大市场规模、增加上市企业数量以及为国内投资资金创造更多“商品”相关。然而，随着越南证券市场进入新发展阶段，股份制改革也被赋予新的内涵，不仅是增加上市企业数量，更重要的是提升企业质量，以吸引大规模资金，特别是国外资金。

更多

越南和意大利企业代表在论坛上进行交流。图自越通社

胡志明市促进与意大利伙伴的合作关系

意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托表示，意大利一直高度重视对越的友谊。随着两国的发展，双边关系日益深化并扩大。其中，经济关系不断发展，2025年双边贸易额达69亿欧元，并在2026年初保持显著增长。

活动现场 图自越通社

借助亚马逊出口为越南品牌走向全球创造机遇

跨境电子商务正成为越南企业新的增长引擎，不仅助力扩大出口，也为企业直面全球消费者、打造自有品牌提供了重要契机。这一观点是在6月2日于胡志明市举行的2026年电子商务出口大会上提出的。本次大会由亚马逊全球开店越南主办，主题为“准备起飞——全球增长”。

同奈橡胶总公司的平禄橡胶工人正在收割橡胶乳胶。

国际胶价飙升 越南企业期待丰厚回报

专家认为，在地缘政治紧张和供应压力正使橡胶市场进入自2017年以来最强劲的涨价周期的背景下，越南国内橡胶出口企业需要主动拓展市场，并加强对可持续发展各项标准的控制。

在清化省宜山坊宜山国际港口的出口货物装卸活动。图自越通社

南美敞开大门：越南企业如何占领市场？

在越南企业大力推动出口市场多元化的背景下，南美正崛起为一个潜力巨大的地区。然而，地理距离、物流成本、技术壁垒以及绿色消费趋势正在对希望可持续扩大市场份额的越南企业提出新要求。

越南榴莲准备开拓拥有超过14亿人口的印度市场 图自越通社

越南榴莲打开更多新大门

预计在2026年7月，越南榴莲将正式进入印度市场。与此同时，美国、日本、韩国、澳大利亚等重要市场也增加了进口，为这个数十亿美元的产业“杨帆远航“”开辟了诸多新机遇。

Mektec Manufacturing（越南）有限责任公司（日本独资）在兴安省美豪坊升龙二号工业园区的工厂内。图自越通社

推动新时期外资企业与内资企业联动

尽管外资企业对经济增长和出口贡献巨大，但外资企业与内资企业之间的联动仍然松散。加强外资与内资企业的联系被视为2026-2030年阶段的迫切要求，有助于越南提升竞争力并深度参与全球价值链。

出席越南-菲律宾商务论坛的两国企业代表合影。越南化工集团供图

越南化工集团在菲律宾签署多项战略合作协议

在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾共和国进行国事访问期间，6月1日下午，越南化工集团（Vinachem）领导在首都马尼拉出席了越南-菲律宾商务论坛。在两国领导人的共同见证下，该集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录。

第五届越南国际奶业及乳制品展览会。图自越通社

越南乳业在内地市场迎来巨大增长空间

为了在新阶段实现强劲转型，越南乳业提出了核心任务，即构建现代且可持续的加工业。通过同步提升奶牛种群规模、优化原料鲜奶产量以及提高成品中的科技含量，《战略》致力实现双重目标，即全面满足国内消费者日益增长的需求，同时逐步提升竞争力，在国际市场上确立自身地位。

客户在庆和省芽庄商场体验虚拟现实技术。图自越通社

5月份越南科技部例行新闻发布：数字经济规模突破720亿美元

2026年 5月份越南科技部例行新闻发布会于6月1日上午在河内举行。据发布会上公布的信息，2026年第一季度高新技术产品出口占比达50.76%。值得注意的是，根据StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》，越南首次跻身全球创业生态系统50强，排名较去年上升5位，位列全球第50名，创下有史以来最高排名。

附图。图自越通社

越南前5个月农林水产品出口增幅超9%

越南农业与环境部称，2026年前5个月，农林水产品出口继续保持积极增长势头。出口总额预计达306.9亿美元，同比增长9.2%；进口达222.8亿美元，增长12.6%，行业贸易顺差84.1亿美元，增长1.1%。