经济

今年前5个月越南吸引FDI总额增长近35%

据越南财政部统计局6月3日上午发布的2026年5月份及前5个月经济社会形势报告显示，截至2026年5月31日，流入越南的外商直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达248.1亿美元，同比增长34.9%。

宁平省福山工业园的 MCNEX VINA Co., Ltd.工厂对电子元件质量进行检查。图自越通社
宁平省福山工业园的 MCNEX VINA Co., Ltd.工厂对电子元件质量进行检查。图自越通社

越通社河内——据越南财政部统计局6月3日上午发布的2026年5月份及前5个月经济社会形势报告显示，截至2026年5月31日，流入越南的外商直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达248.1亿美元，同比增长34.9%。

具体是，新注册项目共有1576个，注册资本总额达148.4亿美元，项目数量同比增长1.7%，注册资本总额是去年同期的2.1倍。其中，加工制造业是吸引外商直接投资资金最多的领域，注册资本总额达96.4亿美元，占新注册资本总额的65%；电力、燃气、热水、蒸汽及空调的生产和分配行业吸引资金达24.5亿美元，占16.5%；其余行业达27.5亿美元，占18.5%。

值得一提的是，2026年前5个月外资实际到位资金达97.5亿美元，同比增长9.6%。这是5年来前5个月外资投资实际到位资金的最高水平。

MCNEX VINA有限责任公司相机模块和电子元件的生产线。图自越通社

越南多措并举提高FDI质量

越南外国投资局局长杜文史指出，越南目前吸引FDI项目超4.5万个，注册资本总额突破5300亿美元。多年来，流入各工业区、加工出口区的FDI资金持续保持积极增长势头，为推动工业增长、扩大出口及促进经济结构转移做出了重要贡献。

其中，加工制造业达80.6亿美元，占外资实际到位资金总额的82.7%；房地产领域达7.16亿多美元，占7.3%；电力、燃气、热水、蒸汽及空调的生产和分配行业达3.56亿多美元，占3.7%。

在2026年前5个月对越有新获批投资项目的58个国家和地区中，新加坡是最大的投资来源国，投资额达68亿美元，占新注册项目总额的45.9%；其次是韩国，投资额达42.2亿美元，占28.4%；中国达17.9亿美元，占12.1%；日本达7.126亿美元，占4.8%；中国香港特别行政区达3.97亿多美元，占2.7%；荷兰达3.803亿美元，占2.6%。

在调整注册资本方面，往年获批的415个项目申请追加投资资金，追加额达57.8亿美元，同比下降32.1%。

外国投资者共进行1164次出资和股权收购，出资总额达41.9亿美元，同比增长46.7%。其中，增加企业注册资本的出资和股权收购336次，融资资金5.65亿多美元；不增加企业注册资本的出资和股权收购828次，融资资金36.2亿美元。

在外商出资和股权收购中，流入批发和零售业、汽车及摩托车维修业的资金达19亿美元，占融资总额的45.4%；专业科学技术活动达11.6亿美元，占27.7%；其余行业达11.3亿美元，占26.9%。（完）

越通社
#越南 #FDI #投资总额 #外商直接投资 #融资 #第59号决议 #融入国际 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

在宁平省福山工业区，韩国独资企业MCNEX VINA有限责任公司的工厂内，出口摄像头模组及电子元件生产线正在运行。图自 越通社

吸引FDI：从“铺红毯”转向“并肩同行”

当经济迈入以高质量、可持续增长为目标的新发展阶段，吸引外国直接投资已不再是单纯的“招商引资”，而是对投资质量、溢出效应及培育经济内生能力提出了更高要求。

FDI 加速增长——就业市场再度“升温”

FDI 加速增长——就业市场再度“升温”

2026年前4个月，越南吸引外商直接投资（FDI）注册总额达182.4亿美元，同比增长32%。其中，FDI实际到位资金预计达74亿美元，同比增长9.8%，为近5年来同期最高水平。

吸引高质量FDI 越南迈向可持续发展新阶段

吸引高质量FDI 越南迈向可持续发展新阶段

外商直接投资（FDI）目前对越南国内生产总值（GDP）贡献率超过20%，占全国出口总额约70%，不仅是推动经济增长的重要引擎，也在促进经济结构转型和加快融入全球经济方面发挥着关键作用。

更多

守添半岛是越南国际金融中心的核心区域。图自越通社

新加坡大华银行研究参与越南国际金融中心的可能性

近年来，大华银行也是帮助国际投资者寻求越南投资机会的外国金融机构之一。据该银行公布的数据，自2020年以来，大华银行的外国直接投资咨询部门已支持400多家企业在越南部署投资计划，总投资额约90亿新加坡元，创造了超过6万个就业岗位。

越南和意大利企业代表在论坛上进行交流。图自越通社

胡志明市促进与意大利伙伴的合作关系

意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托表示，意大利一直高度重视对越的友谊。随着两国的发展，双边关系日益深化并扩大。其中，经济关系不断发展，2025年双边贸易额达69亿欧元，并在2026年初保持显著增长。

活动现场 图自越通社

借助亚马逊出口为越南品牌走向全球创造机遇

跨境电子商务正成为越南企业新的增长引擎，不仅助力扩大出口，也为企业直面全球消费者、打造自有品牌提供了重要契机。这一观点是在6月2日于胡志明市举行的2026年电子商务出口大会上提出的。本次大会由亚马逊全球开店越南主办，主题为“准备起飞——全球增长”。

同奈橡胶总公司的平禄橡胶工人正在收割橡胶乳胶。

国际胶价飙升 越南企业期待丰厚回报

专家认为，在地缘政治紧张和供应压力正使橡胶市场进入自2017年以来最强劲的涨价周期的背景下，越南国内橡胶出口企业需要主动拓展市场，并加强对可持续发展各项标准的控制。

在清化省宜山坊宜山国际港口的出口货物装卸活动。图自越通社

南美敞开大门：越南企业如何占领市场？

在越南企业大力推动出口市场多元化的背景下，南美正崛起为一个潜力巨大的地区。然而，地理距离、物流成本、技术壁垒以及绿色消费趋势正在对希望可持续扩大市场份额的越南企业提出新要求。

越南榴莲准备开拓拥有超过14亿人口的印度市场 图自越通社

越南榴莲打开更多新大门

预计在2026年7月，越南榴莲将正式进入印度市场。与此同时，美国、日本、韩国、澳大利亚等重要市场也增加了进口，为这个数十亿美元的产业“杨帆远航“”开辟了诸多新机遇。

Mektec Manufacturing（越南）有限责任公司（日本独资）在兴安省美豪坊升龙二号工业园区的工厂内。图自越通社

推动新时期外资企业与内资企业联动

尽管外资企业对经济增长和出口贡献巨大，但外资企业与内资企业之间的联动仍然松散。加强外资与内资企业的联系被视为2026-2030年阶段的迫切要求，有助于越南提升竞争力并深度参与全球价值链。

出席越南-菲律宾商务论坛的两国企业代表合影。越南化工集团供图

越南化工集团在菲律宾签署多项战略合作协议

在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾共和国进行国事访问期间，6月1日下午，越南化工集团（Vinachem）领导在首都马尼拉出席了越南-菲律宾商务论坛。在两国领导人的共同见证下，该集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录。

第五届越南国际奶业及乳制品展览会。图自越通社

越南乳业在内地市场迎来巨大增长空间

为了在新阶段实现强劲转型，越南乳业提出了核心任务，即构建现代且可持续的加工业。通过同步提升奶牛种群规模、优化原料鲜奶产量以及提高成品中的科技含量，《战略》致力实现双重目标，即全面满足国内消费者日益增长的需求，同时逐步提升竞争力，在国际市场上确立自身地位。

客户在庆和省芽庄商场体验虚拟现实技术。图自越通社

5月份越南科技部例行新闻发布：数字经济规模突破720亿美元

2026年 5月份越南科技部例行新闻发布会于6月1日上午在河内举行。据发布会上公布的信息，2026年第一季度高新技术产品出口占比达50.76%。值得注意的是，根据StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》，越南首次跻身全球创业生态系统50强，排名较去年上升5位，位列全球第50名，创下有史以来最高排名。