经济

新加坡大华银行研究参与越南国际金融中心的可能性

近年来，大华银行也是帮助国际投资者寻求越南投资机会的外国金融机构之一。据该银行公布的数据，自2020年以来，大华银行的外国直接投资咨询部门已支持400多家企业在越南部署投资计划，总投资额约90亿新加坡元，创造了超过6万个就业岗位。

守添半岛是越南国际金融中心的核心区域。图自越通社
守添半岛是越南国际金融中心的核心区域。图自越通社

越通社河内——据新加坡大华银行消息，在越南加快推进国际金融中心建设、以构建连接国内、区域及国际资金流的背景下，该行正在研究参与越南国际金融中心的可能性。大华银行表示，越南国际金融中心可作为国际投资者与越南市场之间的桥梁，同时为促进从新加坡及东盟地区流向越南的资金作出贡献。

大华银行是在其持续扩大越南市场业务布局的背景下，提出研究参与越南国际金融中心建设的可能性。该行表示，正计划在胡志明市建设新总部，预计于2026年7月动工。新总部选址位于胡志明市越南国际金融中心规划区域内。

大华银行目前是唯一在越南设有子银行的新加坡银行。凭借10万亿越盾（超过5亿新加坡元）的总注册资本，大华银行（越南）是越南第二大独资外资银行。

近年来，大华银行也是帮助国际投资者寻求越南投资机会的外国金融机构之一。据该银行公布的数据，自2020年以来，大华银行的外国直接投资咨询部门已支持400多家企业在越南部署投资计划，总投资额约90亿新加坡元，创造了超过6万个就业岗位。

大华银行集团副主席兼总裁黄一宗表示，越南是大华银行东盟战略中的一个重点市场，也是东南亚最具活力和韧性经济体之一。

黄一宗说，经济转型以及越南在区域连接链中日益重要的作用正为企业和投资者带来诸多增长机会。

大华银行领导同时强调，该银行将继续陪伴越南市场，促进跨境贸易、支持外国直接投资资金流以及为企业提供金融解决方案等。

越南胡志明市国际金融中心执行机构副主席阮友勋在近日举行的座谈会上发言时表示，已有超过10家国际银行和金融机构计划成为越南国际金融中心的成员。

其中，有许多信誉良好的金融机构，如摩根大通、美国银行、中国银行、三菱日联金融集团等。然而，由于法律条件，特别是关于信用评级的规定，它们至今仍无法参与。

为破解这一难题，一些金融专家建议考虑调整参与越南国际金融中心的外国银行和金融机构的信用评级标准。据此，在初期阶段可以适用更灵活的要求，以增加吸引力并吸引国际金融机构参与市场。（完）

越通社
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