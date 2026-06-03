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苏林总书记、国家主席在本届香格里拉对话会上的发言展现了越南在地区安全议题上的负责任态度

接受越通社驻北京记者的采访时，设在中国福建省的华侨大学黄日涵教授强调，苏林总书记在本届香格里拉对话会上的发言，体现了越南一贯坚持的和平、合作、对话、协商的外交取向。

越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲，并回答与会代表提问。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲，并回答与会代表提问。图自越通社

越通社北京——接受越通社驻北京记者的采访时，设在中国福建省的华侨大学黄日涵教授强调，苏林总书记在本届香格里拉对话会上的发言，体现了越南一贯坚持的和平、合作、对话、协商的外交取向。

黄日涵教授表示，苏林在演讲中指出，当前世界正面临国际秩序、发展模式和战略互信三重危机。他表示，区域国家应推动更具包容性的发展模式，应该把改善民生和社会韧性置于更核心的位置。展现了越南在地区安全议题上的理性、务实、负责任态度。

中国学者认为，苏林在讲话中强调通过多边机制、国际法与对话协商解决分歧，反对阵营对抗与冲突升级，契合当前地区国家共同的安全关切与发展需求，有助于维护东南亚以及世界的和平稳定与共同发展。

黄日涵教授指出，此次苏林的发言立足东盟整体利益，呼应了地区国家普遍追求的可持续安全观，强调尊重各国主权与领土完整、反对单边主义与强权政治。客观来说，在全球格局深刻调整、地区安全风险上升的背景下，越南倡导不结盟、不对抗、不针对第三方的相处之道，为地区提供了稳定预期与理性声音，对推动构建均衡、有效、可持续的地区安全架构具有积极意义，也有助于世界局势的稳定繁荣。

关于越南在促进战略互信和减少冲突风险方面的立场，黄日涵教授强调，越南长期坚持独立自主、和平友好、多边平衡的外交路线，一贯主张通过平等对话、增信释疑、管控分歧来促进战略互信、降低冲突风险。越南积极参与东盟主导的各类安全对话与合作机制，推动构建开放、包容、非对抗性的地区安全架构，倡导以国际法和《联合国宪章》为基础处理国家间关系。可以说，这一立场稳健、成熟、建设性，为地区和平稳定发挥了积极作用，也为地区国家处理分歧提供了有益参考。

越南秉持相互尊重、平等互利、合作共赢原则，持续推进与周边国家的高层交往与务实合作，不断深化政治互信、经济融合与人文交流。面对复杂敏感问题，越南坚持克制、理性、务实态度，主张通过双边协商与多边渠道妥善处理，避免矛盾激化。这种致力于增信释疑、管控分歧、防患未然的做法，有效降低了地区误判与冲突风险，为地区长治久安奠定了重要基础，也体现了越南在地区治理中的责任与担当。（完）

越通社
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