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越南坚持独立自主的外交路线

6月2日，越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话时强调，越南坚定奉行独立、自主、多边化、多样化国际关系的对外政策。

越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话。图自越通社
越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话。图自越通社

越通社河内——6月2日，越南驻阿根廷大使吴明月在向阿根廷天主教大学（UCA）广大教授、讲师和学生发表讲话时强调，越南坚定奉行独立、自主、多边化、多样化国际关系的对外政策。

据新华社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，在2026年东盟驻阿根廷委员会的各项活动框架下，越南、菲律宾、印度尼西亚、泰国驻阿根廷大使以及马来西亚驻阿根廷使馆临时代办在布宜诺斯艾利斯与阿根廷天主教大学（UCA）的学术界及学生社群进行了会面与交流。在回答关于与大国关系的问题时，越南驻阿根廷大使吴明月强调，越南坚持“战略自主”模式，即与所有强国开展合作、不搞军事同盟、在大国竞争中不选边站队，同时保持维护国家利益的能力。

吴明月大使还提及越南基于“四不”原则的一贯国防政策，即：不参加军事同盟；不联合一国反对另一国；不允许外国在越南领土上设立军事基地；在国际关系中不使用武力或以武力相威胁。

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活动现场。图自越通社

吴明月大使表示，越南是唯一与联合国安理会全部五个常任理事国（包括美国、中国、俄罗斯、英国和法国）维持全面战略伙伴关系的国家。越南具备与各方对话的能力，亦不被划入任何对抗性联盟。她认为，大国竞争是国际关系中的客观现实。越南不从安全角度出发处理与大国关系，更不选边站队。越南与美国和中国均保持着良好关系，这符合各方利益，同时也为地区的和平与稳定做出积极贡献。

值此机会，在与校方代表的工作会议上，阿根廷天主教大学校长米格尔·安赫尔·斯基亚沃内（Miguel Ángel Schiavone）表示，东盟驻布宜诺斯艾利斯委员会的到访为增进阿根廷与东南亚之间的相互了解、促进外交官与学生之间的对话，以及探索未来的学术合作机遇提供了契机。

阿根廷天主教大学（UCA）是阿根廷及拉丁美洲顶尖的私立大学之一。该校成立于1958年，拥有多个校区，在社科与人文、法律、经济、技术、医科和神学等领域提供本科、研究生及博士生课程。（完）

越通社
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