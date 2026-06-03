胡伯伯出国寻找救国之路115周年：塞得港——连接越南革命与阿拉伯世界的起点

越通社河内——在爱国青年阮必成踏上埃及港口城市塞得港寻找救国之路一个多世纪后的今天，这一里程碑仍被许多埃及学者和政治家视为胡志明主席革命生涯中一个特殊的停靠点。



值此纪念胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911.6.5 – 2026.6.5）之际，埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利·阿卜杜勒哈菲兹（Salah Adly Abdelhafiz）在开罗接受越通社记者采访时表示，胡伯伯在塞得港的停留不仅对胡志明主席革命思想的形成具有重要意义，而且对当今越南与埃及的友好关系具有象征价值。



塞得港位于连接地中海与红海的战略海路苏伊士运河北端入口，20世纪初是国际贸易活动的汇聚地，同时在埃及受殖民主义统治的背景下相当清晰地反映了社会矛盾。萨拉赫·阿德利表示，正是在这里，阮必成有机会直接观察当地人民的生活以及统治阶级与劳动阶层之间的分化。这些经历有助于他认识到亡国和被压迫的处境不仅发生在越南，也是世界上许多殖民地民族的普遍现状。



萨拉赫·阿德利认为，尽管在塞得港的停留时间很短，但可被视为越南革命与阿拉伯世界和非洲最早的接触点之一。他认为，胡志明主席在埃及的经历有助于形成被压迫民族在反殖民主义斗争中团结的认识。这种国际性思维后来成为越南对外路线以及促进与发展中国家团结关系的重要基础之一。“1911年访问塞得港并非直接创建越南与埃及的外交关系，但它具有认知种子的价值，为后来两国友好团结关系的思想形成做出了贡献，”萨拉赫·阿德利评论道。



在评价当前越埃关系时，埃及共产党总书记表示，自1963年建交以来，两国继续保持传统友好关系并在多个领域积极合作。他说，在越南正大力融入国际一体化、而埃及是中东和非洲地区重要经济和物流中心之一的背景下，两国在投资、物流和市场对接等领域还有很大合作潜力。



萨拉赫·阿德利评估，越共十四大成功召开以及继续完善国家管理机构的进程，体现了越南的政治稳定、组织能力和长期发展愿景。他说，越南正进入一个强劲奋发图强的新发展阶段，不仅保持增长速度，还注重提高发展质量、推动创新和提升国际地位。



萨拉赫·阿德利认为，从埃及的角度看，越南是发展中国家成功将政治稳定与经济发展结合的典范之一。（完）

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