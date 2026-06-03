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☀️越通社早安咖啡（2026.6.3）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——·6月2日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地主持召开了中央指导委员会的工作会议，就政治体系总体组织模式及三级政府模式运行一周年进行阶段性总结。全文

·6月2日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地主持召开关于继续开展越南国际金融中心活动的会议。全文

·6月2日下午，在关于全国范围内推广E10生物汽油情况的会议上，越南政府常务副总理范家足强调，消费者的权益是重中之重。越南党的主张和国家的政策（包括使用E10生物汽油的主张）都是为了服务人民，为消费者和企业创造最佳条件。全文

·6月2日下午，越南国会副主席阮尹英上将在河内会见了由法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）率领的法国工作代表团。全文

·6月2日下午，越南外交部副部长黎氏秋姮会见了由法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）率领的法国工作代表团。

·在爱国青年阮必成踏上埃及港口城市塞得港寻找救国之路一个多世纪后的今天，这一里程碑仍被许多埃及学者和政治家视为胡志明主席革命生涯中一个特殊的停靠点。

·6月2日，芹苴市人民委员会副主席阮氏玉蝶与日本福冈市道路与排水局局长福山刚（Fukuyama Takeshi）率领的工作代表团举行工作会议，就日本国际协力机构（JICA）资助的"芹苴市排水领域技术合作以增强气候变化抵御能力"项目的进度和实施方式进行讨论。

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越南公安部副部长阮文龙上将和中国、老挝和缅甸三国代表团团长合影。图自越通社

·6月2日下午，越南、中国、老挝、缅甸四国联合启动禁毒宣传与打击毒品犯罪高峰行动会议在河内举行。全文

·随着数字环境中版权侵权行为不断增加，越南出版业正面临新的挑战。侵权手段日趋隐蔽复杂，呈现跨境化特征，并借助现代技术不断升级。这一现实迫切需要从事后被动处理转向主动预防，加强版权管理，构建法律、技术与社会认知相结合的综合保护体系。

·6月2日，越南评估报告股份公司（Vietnam Report）正式公布“诚信高效上市公司50强（VIX50）名单”。据悉，典范企业发布会暨颁奖仪式预计将于2026年8月在河内举行。

·2026年前几个月，半导体、电子、人工智能、能源和高科技材料等领域的一系列数十亿美元项目涌入越南，表明经济对高科技外资的吸引力日益增强。然而，据专家表示，越南目前仍处于全球技术价值链的中间位置。

·越南岘港市以打造成为全球科技资本目的地为雄心，而正在建设强有力的机制，以吸引投资者，为初创与创新生态系统开辟发展空间。全文

·实施两级地方政府模式一年以来，除机构精简取得积极成效外，各地在公共资产重组与高效利用方面也出现了显著变化。随着行政区划调整后闲置办公场所和土地资源逐步盘活，许多地方正将这些存量资源转化为推动经济社会发展、完善基础设施、提升公共服务质量的新动能。

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2026年5月17日，中国江苏省南京市港区内的货运集装箱。图自新华社/越通社

·东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）于6月2日做出决定，将东盟十国及中国、韩国、日本（ASEAN+3）这一区域的2026年经济增长预期维持在4%；但由于遭受中东地区冲突持续带来的影响，该组织将该区域的通胀预期从1.4%上调至1.8%。全文（完）

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