东盟与中日韩经济面临原油价格与供应链中断双重压力

越通社河内——东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）于6月2日做出决定，将东盟十国及中国、韩国、日本（ASEAN+3）这一区域的2026年经济增长预期维持在4%；但由于遭受中东地区冲突持续带来的影响，该组织将该区域的通胀预期从1.4%上调至1.8%。



AMRO的中期更新报告指出，当前这场冲突已进入第四个月，远超此前预估的两个月内平息的降温情景。这导致能源、商品及物流成本大幅攀升，并已开始波及氦气、硫磺、化肥等工业上游原材料。



尽管内需稳定和科技的出口帮助东盟与中日韩经济在2026年第一季度保持复苏势头，但成本压力带来的风险正沉重地压在纯能源进口国身上。AMRO警告称，在最坏的情景下，如果原油价格飙升至平均每桶125美元（与95美元的基准水平相比），且供应中断情况进一步加剧，整个区域的经济增长率可能会暴跌至2.5%，而通胀率则将攀升至3.5%。



在此背景下，AMRO首席经济学家Dong He建议，政策制定者需要做出灵活反应，将目标明确的短期支持方案与巩固能源安全、提升供应链韧性以及促进区域一体化等长期努力相结合。（完）

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