2026年菲律宾商品出口规模有望创下历史新高

越通社马尼拉——据菲律宾贸易与工业部(DTI)5月25日公布的消息，在国际市场对菲律宾产品强劲需求的推动下，该国2026年商品出口规模有望创下历史新高。



菲律宾贸易与工业部部长克里斯蒂娜·罗克(Cristina Roque)日前接受媒体记者采访时指出，2026年该国商品出口规模将会创下历史新高。2025年，菲律宾商品出口额达844.8亿美元，为该国自1991年开始统计以来的最高水平。这一数字较2024年的732.7亿美元增长了15.3%。在2026年第一季度，菲律宾商品出口额达227亿美元，同比增长12.7%，高于去年同期的201.4亿美元。



克里斯蒂娜·罗克表示，半导体、电子产品、矿产以及汽车零部件等产品仍然是推动该国出口增长的主要动力。在农业领域，椰子、香蕉、菠萝和紫薯等产品在国际市场上也保持着较高需求。



尽管中东冲突导致燃料价格及其他多项成本上升，菲律宾贸易与工业部仍对今年出口额实现创纪录增长保持信心，认为这一挑战具有全球性，而非菲律宾独有。罗克还透露，菲律宾正在谈判的自由贸易协定（FTA）有望继续推动出口增长。此前，菲律宾设立在今年内完成与欧盟、加拿大、智利和印度的自由贸易协定谈判的目标。



菲律宾出口商联合会主席塞尔吉奥·奥尔蒂斯-路易斯(Sergio Ortiz-Luis)也认为，该国商品出口额有望在2026年创下新纪录。然而，他警告称，这一前景仍取决于美伊冲突这一不可预测因素的演变。奥尔蒂斯-路易斯表示，只要菲律宾的电子产品和主要农产品继续获得美国关税豁免，该国出口很可能将保持增长势头。（完）

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