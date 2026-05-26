柬埔寨颁布《兵役法》

越通社河内 ——柬埔寨代国家元首洪森亲王日前签署王令，正式颁布《兵役法》。该法规定，逃避兵役的公民在和平时期将判处6个月至2年有期徒刑，在战争状态下将判处2年至5年有期徒刑。



越通社驻金边记者报道，柬埔寨《兵役法》共8章20条，于5月25日颁布。根据该法，所有18至25岁的柬埔寨男性公民必须服兵役，女性自愿。拥有多重国籍并在柬国内居住的高棉族公民也必须在柬埔寨服兵役。



新颁布的《兵役法》规定，兵役期限为自入伍起24个月，但可根据政府决定，在必要时延长不超过6个月。每年征兵的数额和具体入伍条件，将根据国防部长的建议以法令形式规定。



根据新《兵役法》，完成兵役的柬埔寨军人可以退伍回归正常生活，但作为预备役人员直至45岁。不过，他们也可以根据国防部的要求和自愿原则继续服役。



此外，柬埔寨《兵役法》规定免服兵役的情形，包括已获认可的宗教僧侣、修士；在科学、技术和创新领域具有特殊天赋和才能的公民等。



柬埔寨《兵役法》还规定了对逃避兵役者的处罚。据此，在国家和平时期逃避兵役的公民，将处以6个月至2年有期徒刑，并处罚款250至1000美元。如果该行为发生在战争时期，违法者将被处以2至5年有期徒刑，最高处罚2500美元。（完）

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