泰国推进报废车辆回收利用项目

越通社河内 ——越通社驻曼谷记者报道，泰国工业部正在推进报废车辆回收项目，旨在对不再使用的车辆进行回收利用，加强废物管理，重点是在民众转向使用新车时，对旧车进行妥善处理。



该项目符合泰国政府推行的生物—循环—绿色经济发展模式。据泰国工业部常务秘书纳塔波尔·朗西蓬（Varawut Silpa-archa）介绍，政府正在研究旧车拆解技术、建立回收工厂，并确定向这些工厂供应报废车辆的数量。



生物—循环—绿色经济模式鼓励制造商采用既能提升产品价值、又能减少环境影响的技术。通过回收旧车材料，报废车辆项目有助于减少废物，并建立可持续的管理系统。



泰国汽车工业研究院院长克里安萨克·旺普罗玛（Kriengsak Wongpromrat）表示，泰国可向东南亚国家出口旧车，以实现对报废车辆的管理。此前，泰国曾向菲律宾和马来西亚出口旧车，并从国外进口车辆进行回收。回收材料中的钢铁和塑料具有较高价值，其中钢铁通常被重新用于建筑行业。



为加强回收工作，泰国工业部正与日本新能源产业技术综合开发机构及丰田通商株式会社合作。这些伙伴关系旨在提升泰国拆解和回收报废车辆的能力，确保该国汽车工业既能实现环境目标，又能保持经济增长。



与此同时，能源开发商、泰国领先的综合钢铁生产和经销商Millcon Steel PCL的子公司Wastech Exponential宣布，将与两家公司合作，利用报废车辆的剩余废物建造两座垃圾发电厂。Millcon Steel还宣布，将通过子公司Suntech Recycle & Decarbon Co.投资一家回收企业。（完）



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